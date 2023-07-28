В Уфе обсуждали перспективы подготовки кадров в условиях цифровой экономики

IV Международный форум «Умный город — Умная страна», проходящий в столице Башкирии, стал значимой площадкой для профессионального диалога, обмена передовым опытом и рождения новых идей в области развития городов.

В рамках форума участники сфокусировались на важности наличия высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий (IT). На панельном заседании «Подготовка кадров будущего для цифровой экономики» обсуждались стратегии цифровой трансформации в образовании, текущие инициативы, меры господдержки и успешные практики в области подготовки кадров для цифровой экономики.

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин подчеркнул актуальность подготовки кадров для IT-сферы как на уровне среднего, так и высшего образования. Он отметил, что Российская Федерация столкнулась с нехваткой около полумиллиона специалистов в IT-секторе. Башкирия тоже сталкивается с этой проблемой и предпринимает шаги для ее решения. Регион ежегодно увеличивает контрольные цифры приема в системе средне-профессионального и высшего образования. Активно проводится профориентационная работа среди школьников, и сегодня в регионе действует 126 IT-классов.

Особое внимание уделяется предметам «информатика» и «информационно-коммуникационные технологии» в школах. Информатика стала одним из самых популярных предметов для выбора на государственной аттестации у выпускников.

Кроме того, Башкирия активно развивает цифровую образовательную среду и является лидером среди субъектов РФ по данному направлению. В рамках дополнительного образования создаются IT-кубы, где не только дети, но и взрослые имеют возможность изучать языки программирования и применять свои знания на практике.

На форуме также был представлен успешный опыт образовательного интенсива «Цифровой гражданин», реализованный в Челябинской области. Программа предназначена для жителей «серебряного возраста» и нацелена на развитие их цифровых компетенций. В процесс обучения активно вовлекаются специалисты из различных организаций, таких как МФЦ, банки, Пенсионный фонд и налоговая служба.