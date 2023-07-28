В Уфе мужчина пытался переплыть реку: ему потребовалась помощь спасателей

27 июля вечером в Уфе помощь спасателей потребовалась местному жителю. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.
39-летний мужчина решил попасть домой, сократив путь. Он попытался переплыть реку Белую. Мужчина прыгнул в воду с пирса в районе улицы Элеваторной. К счастью, уфимец был с друзьями и семьей, которые хоть и не смогли отговорить мужчину от опрометчивого шага, но смогли вовремя обратиться за помощью.
На место выдвинулись сотрудники с ближайшей водно-спасательной станции. Мужчину они обнаружили в километре ниже по течению. Они подняли его на борт и доставили на берег к родным. Предположительно, горе-пловец был в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: УГЗ г. Уфы.