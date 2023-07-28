В Уфе группа хулиганов избила женщину из-за замечания

26 июля в Уфе группа хулиганов жестоко избила женщину, которая сделала им замечание. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе группа хулиганов избила женщину из-за замечания

Конфликт произошёл на улице Губайдуллина между домами № 19/3 и 19/5. Жильцы домов отмечают, что там постоянно собирается компания, которая шумит и выпивает.

В злополучную ночь хулиганам сделала замечание женщина, которая живёт неподалеку. За это парни избили несчастную. Сейчас женщина проходит судмедэкспертизу, по факту случившегося проводится проверка.

Группа подростков, проходившая мимо, вызвала «скорую» и полицию. Женщину с разбитой головой увезли в больницу. Я смотрела из окна и плакала, насколько мы бессильны перед этими извергами. Эта компания постоянно дебоширит. Все выходные мы слушаем их пьяные крики.

жительница Уфы 

Фото: соцсети. 

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