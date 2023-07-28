В Уфе группа хулиганов избила женщину из-за замечания

Группа подростков, проходившая мимо, вызвала «скорую» и полицию. Женщину с разбитой головой увезли в больницу. Я смотрела из окна и плакала, насколько мы бессильны перед этими извергами. Эта компания постоянно дебоширит. Все выходные мы слушаем их пьяные крики.

жительница Уфы