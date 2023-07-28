В Башкирии показали работу Центра подготовки операторов БПЛА имени Владлена Татарского

В будущем центр сможет обучать операторов беспилотников и для гражданских целей. Например, для работы в сельском хозяйстве. Чтобы пройти обучение в центре операторов беспилотников имени Владелна Татарского, нужно обратиться в филиал Фонда защитники Отечества, он находится в Уфе по адресу: проспект Октября, 85. Желающие из других регионов могут тоже отправить анкеты по WhatsApp: 8 (996) 103-54-83. Ответят на вопросы и по городскому номеру: 8 (347) 215-15-70.