В Башкирии показали работу Центра подготовки операторов БПЛА имени Владлена Татарского

Здесь инструкторы обучают будущих бойцов для мотострелкового полка «Башкортостан». В списке дисциплин – управление дроном, ориентирование на местности и первая доврачебная помощь.
Аппарат, который в темноте можно спутать с роем пчёл, на самом деле управляется людьми. Пока только обучение. Его проходят члены мотострелкового полка Башкортостан. Пробуют ориентироваться на местности. Допускают, но не всех.
Свои же сбивают летающие, якобы неопознанные аппараты. Это один из практических уроков обучения. Бойцы отслеживают и ликвидируют беспилотники противодронным ружьём.
Подобные сценарии учений могут произойти в реальности – уже в зоне СВО. Поэтому важно научиться уже на этапе боевого слаживания. Для этого в Башкортостане и открыли центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.
Бойцам объясняют нюансы управления дроном: как настраивать, что можно подвесить, что дополнительно подключить, чтобы вес срабатывало.
В будущем центр сможет обучать операторов беспилотников и для гражданских целей. Например, для работы в сельском хозяйстве. Чтобы пройти обучение в центре операторов беспилотников имени Владелна Татарского, нужно обратиться в филиал Фонда защитники Отечества, он находится в Уфе по адресу: проспект Октября, 85. Желающие из других регионов могут тоже отправить анкеты по WhatsApp: 8 (996) 103-54-83. Ответят на вопросы и по городскому номеру: 8 (347) 215-15-70.