В онкодиспансере в Уфе применяют новый метод лечения рака гортани

В ходе операции совмещена работа операционного микроскопа и углекислотного лазера. При этом нет необходимости трахеостомии и установки носопищеводного зонда для питания после хирургического вмешательства. Метод применяется при наличии злокачественного новообразования на ранних стадиях, предраковых заболеваний и некоторых доброкачественных опухолей.

Ранее приходилось добираться до гортани через разрез на шее. Операции с новым оборудованием проводят с июня. К настоящему времени уже пять пациентов прошли через эту операцию. В стационаре они провели всего четыре дня – вдвое меньше, чем раньше. Получить высококвалифицированную помощь в Уфу приезжают и из других регионов страны.