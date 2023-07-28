Жернов, найденный в реке Белой в Уфе, оказался древним якорем

Артефакт возрастом от одной до четырех тысяч лет выставили в Национальном музее республики. Его обнаружили на реке Белой.

Изначально из-за круглой формы ученые приняли предмет за жернов ручной мельницы. Но после проведения тщательного анализа пришли к выводу, что находка всё-таки использовалась как речной якорь.