Жернов, найденный в реке Белой в Уфе, оказался древним якорем

Артефакт возрастом от одной до четырех тысяч лет выставили в Национальном музее республики. Его обнаружили на реке Белой.
Изначально из-за круглой формы ученые приняли предмет за жернов ручной мельницы. Но после проведения тщательного анализа пришли к выводу, что находка всё-таки использовалась как речной якорь.
По мнению специалистов Нацмузея Башкирии, он изготовлен из известняка, отверстие имеет следы потертости от веревки, а края и боковая грань затерты от соприкосновения с песком и камнями. Это и позволило определить предназначение артефакта.