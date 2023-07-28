В Уфе завершился пятый соревновательный день Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Не остались без наград и башкирские спортсмены. Что происходило в соревнованиях по вольной борьбе, дзюдо и пляжном волейболе – в нашем сюжете.

Для Башкортостана главные события соревновательного дня игр развернулись на борцовском ковре. В финальной схватке представитель нашей республики Азамат Токмаков встретился с Абудаудом Ибрагимовым. В самом начале схватки Азамат позволил сопернику набрать два балла, а потом еще столько же. Столь серьезное преимущество Токмакову отыграть уже не удалось. В результате в его активе серебряная медаль игр.

Была ответственность двойная, тройная. Тренеры подсказывали, Алексей Бятиков нас сопровождал везде. Спасибо всей Уфе, я видел, как за меня болели. Азамат Токмаков, серебряный призер Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Вольная борьба для Башкортостана в целом – новое направление. Для того чтобы дать толчок башкирским спортсменам-сурдлимпийцам, в республику и пригласили опытного Азамата Токмакова из Кабардино-Балкарии. Чтобы на его примере росли и другие башкирские вольники.

Азамат 15 лет занимается вольной борьбой. Тренировался в Кабардино-Балкарии. У него грустная история, он воспитывался бабушкой, без родителей. Язык жестов он выучил всего год назад. До этого он просто читал по губам кабардинский язык. До сих пор он плохо знает русский язык, только обучается. Алексей Бятиков, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

Всего в вольной борьбе было разыграно восемь комплектов медалей. Россияне заняли подавляющее большинство призовых мест. Лишь одна из наград – бронза в категории до 86 килограммов – отправляется в Беларусь. Сильнейших сегодня выявляли спортсмены в ката в парах. Это то самое направление, с которого зарождалось дзюдо. Здесь судьи смотрят на правильное выполнение элементов, дистанцию, ритм, правильные падения и подъёмы спортсменов. Бронзовые медали остались у иранских спортсменов, серебро и золото завоевали представители сборной России. Победили действующие чемпионы Европы Шадат Максутов и Максим Гусаков. Башкирские спортсмены остались четвёртыми.

Здесь мне очень понравилось выступать в категории ката, я с радостью согласился на участие в соревновании. Рад, что выиграл. Мне понравилось выступать на международном чемпионате, я долго готовился, учился у своих коллег, учился технике, долго повторял, почувствовал воодушевление. Шадат Максутов и Максим Гусаков, победители Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Продолжился день командными соревнованиями по дзюдо. Вчера золото в копилку Башкортостана принёс Курбан Муртазалиев, сегодня он выступал в составе сборной России, которая также оказалась сильнейшей на играх.

Курбан Муртазалиев, победитель Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Это было достаточно тяжело, но интересно. С командой Беларуси боролись, отлично прошло, очень рад. Очень много фанатов пришло поддержать, финал тоже классный получился.

Стартовали соревнования по пляжному волейболу. Здесь участвует 11 мужских и восемь женских команд. Приехали представители России, Беларуси, Омана, Турции и Кыргызстана. На групповом этапе пока без поражений идут Александр Шуваев и Станислав Синельников. В воскресенье в парке «Кашкадан» состоятся финальные матчи.

Все очень дружелюбные, друг с другом общаются, жестами, мимикой. К концу соревнований я начала за собой замечать, что я могу кому-то что-то сказать и показать, без слов, понимание в таком формате. Алина Багаутдинова, главный судья соревнований