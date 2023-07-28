В Уфе завершился пятый соревновательный день Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Не остались без наград и башкирские спортсмены. Что происходило в соревнованиях по вольной борьбе, дзюдо и пляжном волейболе – в нашем сюжете.
Для Башкортостана главные события соревновательного дня игр развернулись на борцовском ковре. В финальной схватке представитель нашей республики Азамат Токмаков встретился с Абудаудом Ибрагимовым. В самом начале схватки Азамат позволил сопернику набрать два балла, а потом еще столько же. Столь серьезное преимущество Токмакову отыграть уже не удалось. В результате в его активе серебряная медаль игр.
Вольная борьба для Башкортостана в целом – новое направление. Для того чтобы дать толчок башкирским спортсменам-сурдлимпийцам, в республику и пригласили опытного Азамата Токмакова из Кабардино-Балкарии. Чтобы на его примере росли и другие башкирские вольники.
Всего в вольной борьбе было разыграно восемь комплектов медалей. Россияне заняли подавляющее большинство призовых мест. Лишь одна из наград – бронза в категории до 86 килограммов – отправляется в Беларусь. Сильнейших сегодня выявляли спортсмены в ката в парах. Это то самое направление, с которого зарождалось дзюдо. Здесь судьи смотрят на правильное выполнение элементов, дистанцию, ритм, правильные падения и подъёмы спортсменов. Бронзовые медали остались у иранских спортсменов, серебро и золото завоевали представители сборной России. Победили действующие чемпионы Европы Шадат Максутов и Максим Гусаков. Башкирские спортсмены остались четвёртыми.
Продолжился день командными соревнованиями по дзюдо. Вчера золото в копилку Башкортостана принёс Курбан Муртазалиев, сегодня он выступал в составе сборной России, которая также оказалась сильнейшей на играх.
Курбан Муртазалиев, победитель Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Стартовали соревнования по пляжному волейболу. Здесь участвует 11 мужских и восемь женских команд. Приехали представители России, Беларуси, Омана, Турции и Кыргызстана. На групповом этапе пока без поражений идут Александр Шуваев и Станислав Синельников. В воскресенье в парке «Кашкадан» состоятся финальные матчи.
В субботу на играх очень насыщенный день. Спортсмены будут соревноваться в 11 видах спорта. Стартуют состязания у бадминтонистов.