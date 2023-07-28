Трое мужчин похитили у жителя Башкирии 540 тысяч рублей

По предварительным данным, кража была совершена еще в конце 2021 года. Как рассказал потерпевший, в день происшествия он отправился к своему знакомому в гости в город Агидель, чтобы немного развлечься и отдохнуть. Приятели пригласили в гости других своих знакомых и направились в сауну, где распивая спиртные напитки, решили воспользоваться услугами жриц любви. Пока заявитель отдыхал в компании лиц прекрасного пола, неработающие приятели воспользовались его мобильным телефоном. Сначала они перевели имевшуюся на карте сумму в размере 60 тысяч рублей, а затем оформили на его имя кредиты и перевели полученные денежные средства на свои банковские счета. Однако потерпевший обратился в полицию только спустя 1,5 года после случившегося из-за угроз со стороны подозреваемых.

пресс-служба МВД по РБ