В Башкирии подорожали бананы, яблоки и капуста

Согласно предоставленной специалистами статистике, в период с 17 по 24 июля килограмм яблок подорожал на 5,4%. На этой неделе их средняя цена составила 117,91 рубля. Также жителям республики на 4,6% больше придется отдать за бананы (средняя цена – 94,99 рубля) и на 3,5% за белокочанную капусту (55,90 рубля).