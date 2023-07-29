Молодежь Башкирии завершила участие в форуме ПФО «iВолга»

— 6 грантов на общую сумму 1 850 000 рублей в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи — Рафиков Марат с проектом студенческого обучающего форума с комплексом профилактических мероприятий «Гормон, помоги!», 26 тысяч рублей, Улиахметов Нурислам с проектом квест-антология «По тропам башкирского фэнтези», 515 тысяч рублей, Гайсина Веана с проектом «Стихотерапия», 80 тысяч рублей, Карамова Жаргалма с проектом инклюзивная мастерская «Магия добра», 349 тысяч рублей, Кашников Илья с проектом школьная студия программирования «ПрофIT», 80 тысяч рублей, Ширяев Олег с проектом естественно-научный лагерь «Science_Camp», 800 тысяч рублей (3 место по объему грантов среди регионов округа);