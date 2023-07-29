Молодежь Башкирии завершила участие в форуме ПФО «iВолга»

В Самарской области завершилась крупный форум для активной молодёжи Приволжского федерального округа «iВолга». В мероприятии приняли участие и ребята из Башкирии.

Фото №1 - Молодежь Башкирии завершила участие в форуме ПФО «iВолга»

В состав делегации из Башкирии вошли 150 представителей молодёжи и региональных организаторов. Им удалось одержать такие победы:

— 6 грантов на общую сумму 1 850 000 рублей в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи — Рафиков Марат с проектом студенческого обучающего форума с комплексом профилактических мероприятий «Гормон, помоги!», 26 тысяч рублей, Улиахметов Нурислам с проектом квест-антология «По тропам башкирского фэнтези», 515 тысяч рублей, Гайсина Веана с проектом «Стихотерапия», 80 тысяч рублей, Карамова Жаргалма с проектом инклюзивная мастерская «Магия добра», 349 тысяч рублей, Кашников Илья с проектом школьная студия программирования «ПрофIT», 80 тысяч рублей, Ширяев Олег с проектом естественно-научный лагерь «Science_Camp», 800 тысяч рублей (3 место по объему грантов среди регионов округа);

— 2 гранта в рамках окружного конкурса проектов  — Нафиков Радик с проектом «Инклюзивный театр», Адаев Никита с проектом молодежный форум креативных индустрий «Йәшлек-ФЕСТ» (2 место по количеству грантов среди регионов округа);

— 1 место в выставке научно-технического творчества  — Иванов Владислав с проектом «Разработка аппаратного модуля сжатия сенсорных и мультимедийных данных для систем интернета вещей»;

— 1 место в Конкурсе региональных шатров, а также победа в специальной номинации «Приз зрительских симпатий»;

— 2 победы в танцевальном фестивале «iВолга батл» — Александров Степан, 1 место в номинации «Хип-хоп начинающие», Васильева Дарья, 1 место в номинации «All Styles начинающие»;

— 2 победы в фестивале народных праздников. Хисамутдинова Кояш, 1 место в конкурсе коллекций стилизованных национальных костюмов «Этника» (номинация «Этнический костюм»), Думайская Луиза, 3 место в конкурсе народных сказителей «Героический Эпос»;

— 3 место в номинации «Стрельба из электронного оружия» в рамках фестиваля начальной военной подготовки, Тухватуллин Азамат;

— вхождение в число лидеров в рамках Фестиваля «iВолга Поколений», Севастьянов Алексей.

Выдвигаемся домой, в Башкортостан, с хорошими результатами. Наши ребята максимально проявили себя в рамках форума и заряженные новыми смыслами выдвигаются домой, впереди – реализация грантовых проектов и применение полученных знаний на практике.

Яна Гайдук, председатель Госкоммолодежи РБ
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ