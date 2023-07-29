Женщина из Башкирии попала в рабство

Волонтёры, которые занимаются борьбой с торговлей людьми и освобождением их из неволи, рассказали о спасении 41-летней женщины из Башкирии.

Жительница села Старый Сибай всю жизнь работала на ферме дояркой за 10 тысяч рублей. Её коллега предложил женщине более высокооплачиваемую работу якобы на другой ферме. Она находится в Баймакском районе. За ту же работу доярке предложили 30 тысяч рублей. Женщина согласилась.

Однако сельчанку привезли на заброшенную ферму в Копейск в Челябинской области. Женщина сильно испугалась и хотела отказаться от предложения, но хозяин фермы сообщил, что её коллега продал женщину. Сельчанке пригрозили побоями и расправой за побег и заставили отработать долг за дорогу.

К счастью, женщина смогла связаться с родными, но своё местоположение она не знала. Главный ориентир – недалеко расположенная ИК-11. Знакомый женщины сразу обратился за помощью к волонтёрам.