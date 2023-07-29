Женщина из Башкирии попала в рабство

Волонтёры, которые занимаются борьбой с торговлей людьми и освобождением их из неволи, рассказали о спасении 41-летней женщины из Башкирии.

Фото №1 - Женщина из Башкирии попала в рабство

Жительница села Старый Сибай всю жизнь работала на ферме дояркой за 10 тысяч рублей. Её коллега предложил женщине более высокооплачиваемую работу якобы на другой ферме. Она находится в Баймакском районе. За ту же работу доярке предложили 30 тысяч рублей. Женщина согласилась.

Однако сельчанку привезли на заброшенную ферму в Копейск в Челябинской области. Женщина сильно испугалась и хотела отказаться от предложения, но хозяин фермы сообщил, что её коллега продал женщину. Сельчанке пригрозили побоями и расправой за побег и заставили отработать долг за дорогу.

К счастью, женщина смогла связаться с родными, но своё местоположение она не знала. Главный ориентир – недалеко расположенная ИК-11. Знакомый женщины сразу обратился за помощью к волонтёрам.

Они созвонились с женщиной, примерно выяснили, где она находится. Один из сотрудников полиции знал, где расположена эта заброшенная ферма. Полицейские нашли женщину и увезли её с фермы. Хозяина там не оказалось, а её коллегу забрали в отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств этого дела. Скоро сельчанка будет дома.

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