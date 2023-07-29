В Башкирии мужчина во время застолья избил отца

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
20 апреля ночью мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков со своим отцом. Во время застолья они сильно поругались. Сын ударил отца кулаком по лицу, от чего тот упал. После мужчина ещё три раза ударил родственника ногой по животу.
Пенсионерку потребовалась госпитализация. У пострадавшего диагностировали раны правой височной области, кровоподтеки лица, перелом нижней челюсти слева, перелом костей носа, перелом 5,7 ребер слева, переломы 11,12 ребер справа, разрыв селезенки. Эти увечья по своему характеру являются опасными для жизни, и, по этому квалифицирующему признаку расцениваются как повреждения, причинившее тяжкий вред здоровью человека.
Мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. Ему вынесли наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.