В Уфе раньше срока открыли мост через реку Шугуровку

В Уфе открыли отремонтированный мост через реку Шугуровку. Об этом рассказали в администрации Калининского района города.
Мост был открыт раньше запланированного времени. Проинспектировали обновленный проезд первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, исполняющий обязанности главы администрации Калининского района Дмитрий Миронов, депутат Госсобрания РБ Рустэм Ахметшин.
Мост закрыли на ремонт 11 июля в связи с аварийным состоянием, а уже сегодня по нему проехали первые машины. Движение по легковой объездной дороге открыто. Эта дорога позволяет разгрузить улицу Перспективную.