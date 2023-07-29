В Уфе сотрудники полиции спасли мужчину от мошенников

27 июля в одном из торговых центров города полицейские заметили мужчину, который стоял у банкомата и с кем-то говорил по телефону. Правоохранители поинтересовались, с кем уфимец ведёт диалог, но мужчина отреагировал агрессивно. Он пытался под диктовку набрать номер банковского счета. Вскоре выяснилось, что пенсионер действительно общался с мошенникам. Злоумышленники пытались присвоить себе 1 млн рублей.