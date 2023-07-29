В Уфе сотрудники полиции спасли мужчину от мошенников

В Уфе сотрудники полиции и банков продолжают спасать доверчивых горожан от мошенников. Несколько подобных историй рассказали в МВД региона.

Фото №1 - В Уфе сотрудники полиции спасли мужчину от мошенников

27 июля в одном из торговых центров города полицейские заметили мужчину, который стоял у банкомата и с кем-то говорил по телефону. Правоохранители поинтересовались, с кем уфимец ведёт диалог, но мужчина отреагировал агрессивно. Он пытался под диктовку набрать номер банковского счета. Вскоре выяснилось, что пенсионер действительно общался с мошенникам. Злоумышленники пытались присвоить себе 1 млн рублей.

Подобный случай произошёл в банке в Уфимском районе. 58-летний мужчина пытался взять кредит, чтобы перевести неизвестным. Его остановили сотрудники организации.

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