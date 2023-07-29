В Башкирии подросток пострадал при приготовлении шашлыка

27 июля в больницу №18 поступил 15-летний подросток. У мальчика были диагностировали сильные ожоги. Врачи обратились в правоохранительные органы.

Фото №1 - В Башкирии подросток пострадал при приготовлении шашлыка

Выяснилось, что мальчик пострадал при приготовлении шашлыка на территории частного дома в Уфимском районе.

Медики диагностировали у ребёнка термические ожоги I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 51%, термоингаляционную травму, ожоговый шок крайне тяжелой степени. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимационном отделении.

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