В Башкирии подросток пострадал при приготовлении шашлыка

27 июля в больницу №18 поступил 15-летний подросток. У мальчика были диагностировали сильные ожоги. Врачи обратились в правоохранительные органы.
Выяснилось, что мальчик пострадал при приготовлении шашлыка на территории частного дома в Уфимском районе.
Медики диагностировали у ребёнка термические ожоги I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 51%, термоингаляционную травму, ожоговый шок крайне тяжелой степени. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимационном отделении.