Радий Хабиров снова побывал в зоне СВО и наградил бойцов батальона имени Шаймуратова

Глава Башкортостана вновь посетил зону проведения специальной военной операции. Радий Хабиров встретился с бойцами батальона им. Минигали Шаймуратова. Руководитель республики отметил, что главный приоритет работы сейчас – это всесторонняя поддержка военнослужащих, которые защищают страну.
В ходе встречи он пообщался с бойцами и командирами, выслушал их пожелания, вручил отличившимся воинам госнаграды – ордена Мужества, медали «За отвагу», а также ордена и медали генерала Шаймуратова.
Подробности встречи Главы республики с первым добровольческим батальоном Башкортостана смотрите завтра, 30 июля, в итоговом выпуске новостей.
Фото: glavarb.ru