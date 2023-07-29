Радий Хабиров снова побывал в зоне СВО и наградил бойцов батальона имени Шаймуратова

Батальон несколько месяцев сражался в районе Артёмовска, героически держал там оборону. Есть раненые, есть потери. И мы не могли не воспользоваться случаем навестить наших ребят, пожать им руки и вручить государственные награды. Сегодня мы провели беспрецедентное награждение. Ордена и медали получили более 100 человек. Они заслужили эти награды. Это наши герои, мы ими очень гордимся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан