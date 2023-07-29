Радий Хабиров снова побывал в зоне СВО и наградил бойцов батальона имени Шаймуратова

Глава Башкортостана вновь посетил зону проведения специальной военной операции. Радий Хабиров встретился с бойцами батальона им. Минигали Шаймуратова. Руководитель республики отметил, что главный приоритет работы сейчас – это всесторонняя поддержка военнослужащих, которые защищают страну.

В ходе встречи он пообщался с бойцами и командирами, выслушал их пожелания, вручил отличившимся воинам госнаграды – ордена Мужества, медали «За отвагу», а также ордена и медали генерала Шаймуратова.

Фото №1 - Радий Хабиров снова побывал в зоне СВО и наградил бойцов батальона имени Шаймуратова

Батальон несколько месяцев сражался в районе Артёмовска, героически держал там оборону. Есть раненые, есть потери. И мы не могли не воспользоваться случаем навестить наших ребят, пожать им руки и вручить государственные награды. Сегодня мы провели беспрецедентное награждение. Ордена и медали получили более 100 человек. Они заслужили эти награды. Это наши герои, мы ими очень гордимся. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подробности встречи Главы республики с первым добровольческим батальоном Башкортостана смотрите завтра, 30 июля, в итоговом выпуске новостей.

Фото: glavarb.ru

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