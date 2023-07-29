Башкортостан задал новую планку для проведения форума «Умный город»

В Уфе состоялся IV Международный форум развития и цифровой трансформации регионов России «Умный город — Умная страна».
В форуме приняли участие более 3000 человек. Среди участников мероприятия представители федеральных органов власти и гости из Киргизии, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Болгарии, Турции. Предыдущий форум в Мурманске собрал лишь 600 участников. Так, Башкирия стала крупнейшей площадкой для профессионального диалога и уникального обмена опытом.
Вектор задан: IV Международный форум — ключевое событие в области цифровой трансформации городов
С торжественным открытием IV Международного форума «Умный город — Умная страна» поздравил присутствующих глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
«Добрый день, дорогие друзья! Многонациональный Башкортостан приветствует вас в Уфе — гостеприимном светлом городе. Для нас огромная честь принимать IV форум «Умный город» и огромная ответственность. Я искренне благодарю руководство министерства строительства, министерства жилищно-коммунального хозяйства, что нам доверено провести этот форум. Мы постараемся, чтобы вам было комфортно поработать. «Умный город» — это форум, настроенный на будущее», — сказал Радий Хабиров.
Насыщенная деловая программа форума охватила все актуальные тренды и инновации в области устойчивого развития территорий. Участники форума представили свои проекты, обменялись опытом с экспертами из разных отраслей, таких как цифровая трансформация управления, строительство, образование, здравоохранение, туризм, транспорт, дорожное строительство и энергетика.
Взяли планку: Башкортостан станет третьей федеральной площадкой для международных форумов
О большом потенциале Республики Башкортостан в качестве федеральной площадки для организации и проведения форумов международного масштаба заявили эксперты, участвующие в IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна».
Рекордное количество участников, высокий уровень организации, большой резонанс среди экспертного сообщества и технологичность отличают IV Международный форум в Башкортостане от всех ранее прошедших мероприятий.
Как отметил министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов, нынешний форум неспроста вызвал резонанс среди экспертного сообщества — свои наработки в сфере реализации проектов по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развитию городской среды, разработки и внедрения технологии цифровизации для государства и бизнеса, создания IT-продуктов в области облачных технологий, разработки программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем, производства беспилотных летательных аппаратов и многих других представили на форуме более 35 федеральных и региональных компаний.
Высокий уровень технологичности форума отмечен также министром внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргаритой Болычевой.
«При непосредственном взаимодействии с федеральными и республиканскими коллегами нам удалось организовать площадку для участников форума на самом высоком уровне. Это самый технологичный форум «умных городов» из всех, что проходили в нашей стране. Уверена, что организация форума подтверждает наш статус одной из ведущих конгрессных площадок страны», — заявила Маргарита Болычева.
Высокую оценку организации форума дал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик. Он заявил, что такой уровень гостеприимства и профессионализма, который продемонстрировал Башкортостан дает республике большой потенциал для того, чтобы стать еще одной федеральной площадкой для проведения международных форумов.
Влияние цифровых сервисов наповышение комфорта в городах
Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание «Умная комфортная городская среда», участие в которой приняли министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава Башкортостана Радий Хабиров, а также заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
Участники обсудили вопросы в области многополярного мира, технологического суверенитета, влияния человека на формирование комфортной городской среды, а также человекоцентричности. Модератором мероприятия выступил известный журналист и управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.
Открывая заседание, глава РБ Радий Хабиров отметил, что региону очень интересна концепция развития «Умного города» и они принимают любые яркие и интересные предложение.
«Для меня «Умный город» это идеал, к которому все должны стремиться. Чтобы добиваться чего-либо, необходимо правильно использовать методы государственных инструментов, включая их последовательность, регулярность, ответственность, контроль, проще говоря, использовать хорошо налаженную управленческую деятельность и бить в одну точку. Это и принесёт результаты. Глупо говорить об «умном городе», если у тебя газон не стрижен и ямы на дорогах», — заявил Радий Хабиров.
При этом глава республики отметил, что у этого процесса есть свои этапы. Первый из которых, по мнению Хабирова, — технологическая подготовка.
Глава региона также отметил, что надо пробовать, стараться и отдавать всего себя делу, а потом смотреть, что получится. По его словам, «Умный город» — это ориентир на будущее.
Цифровые сервисы в России, запущенные несколько лет назад, уже показывают влияние на повышение комфорта в населенных пунктах. В качестве примера министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин привел платформу za.gorodsreda.ru, на котором последние три года проводится голосование за объекты благоустройства. За любимые пространства, которые должны преобразиться, было отдано 14,2 млн голосов.
Файзулин также отметил, что в России ведется и сокращение инвестиционно-строительного цикла. Сейчас всё переходит в «цифру». Так, на портале «Госуслуги» существуют возможности практически 70% из того, что делается в стройке, начиная с исходно-разрешительного периода, проектного, экспертизы, самого периода строительства, а также надзора осуществлять именно через цифровые платформы.
«Разные регионы по-разному в этой части продвинулись, но мы в рамках сегодняшнего форума будем вручать награды тем, которые продвинулись динамично за последний год и активно себя проявили в предыдущие периоды», — сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
О трендах и технологических инновациях, которые направлены на достижение целей устойчивого развития в ходе пленарного заседания рассказал замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. В частности, он остановился на теме импортозамещения иностранного софта.
В качестве примера Баканов привел тему туризма и передвижения граждан по стране. В мае прошлого года иностранные инвенторные системы в одностороннем порядке отключили российскую авиакомпанию.
«По сути, компания должна была стать колом. Это было для нас «холодным душем». Но совместно с минцифрой и силовым блоком у нас был разработан до этого план «Б». И к 1 ноября прошлого года все до единой отечественные авиакомпании перешли на российские системы бронирования», — заявил Дмитрий Баканов.
По словам заместителя министра транспорта РФ, в этом году с участием отечественных систем были оформлены более 72 млн авиабилетов.
«Были определенные сложности, но авиаотрасль из-за этого не остановилась, такого не произошло. Это самый яркий пример», — подчеркнул Дмитрий Баканов.
Рассказал Баканов и об испытаниях пассажирского беспилотного транспорта. Так, два иностранных бренда решили выйти из проекта. На их место пришел российский КАМАЗ, который за сжатые сроки смог оснастить и разработать математику и запустить грузовик.
«Поэтому, если говорить про перспективы, то важно разделить на две составляющие: первая — это техническая, вторая — нормативная», — заявил Дмитрий Баканов.
Мир будущего на 1,5 тысячи кв. м
Выставочная экспозиция передовых инновационных цифровых и инженерных решений для «Умного города» расположилась в конгресс-холле «Торатау» на 1,5 тысячи кв. м. В ней приняли участие 39 компаний, из которых 10 федеральные, а 29 — проекты Башкортостана.
Участниками экспозиции стали разработчики проектов по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды, мобильных приложений для жителей и управляющих организаций, IT-продуктов в области облачных технологий. Это беспилотные летательные аппараты, телекоммуникационное оборудование, технологии строительной 3D-печати, интеллектуальное видеонаблюдение и информационные системы для транспорта.
В рамках уличной экспозиции были представлены «умные» светофор и остановка общественного транспорта, ГАЗель, оснащённая системами связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях, а также инфраструктура для владельцев собак.
Эксперты и участники отметили высокий уровень технологичности форума «Умный город» в Уфе. К примеру, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик рассказал, что Башкортостан с таким уровнем гостеприимства и профессионализма имеет большой потенциал для того, чтобы стать четвертой федеральной площадкой для проведения международных форумов.
«Умный город» — это экономия и безопасность
На полях форума «Умный город — Умная страна» поговорили и о необходимости тесного взаимодействия государства и бизнеса при интеграции информационных систем, межведомственном партнерстве и даже экспансии отечественных цифровых решений на зарубежные рынки. Участие в дискуссии приняли представители федеральной и региональной власти, цифрового, инфраструктурного и строительного бизнеса. По словам замруководителя рабочей группы минстроя России по реализации проекта «Умный город» Анатолия Курманова, всероссийский стандарт проекта претерпел обновления, а также синхронизировался с ключевыми показателями других нацпроектов. Сегодня «Умный город» затрагивает сферы здравоохранения, образования, туризма, культуры, спорта и многие другие, ставя во главу угла основной принцип — ориентация на человека.
«Что бы мы ни придумывали, ни внедряли из цифровых сервисов в городское хозяйство, в других отраслях, главным условием должно оставаться удобство и полезность гражданам, отметил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев.
О ближайшем перемещении фокуса с цифровизации городского хозяйства на цифровую трансформацию отраслей, без которых немыслима жизнь современного человека, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, руководитель проекта «Умный город» Константин Михайлик.
«Для горожанина, да и в принципе для любого жителя страны интересны прежде всего цифровые сервисы, рождающиеся в рамках проекта. И когда мы изживем, наконец, принцип, что не человек должен ходить по ведомствам, а ведомства должны договориться между собой, а потом выйти к человеку, то нам останется только рывком двинуться дальше. В принципе, все у нас для этого качественного шага есть», — отметил Константин Михайлик.
Во время пленарного заседания было озвучено, что бизнес в рамках федерального проекта «Умный город» показывает удивительное единодушие и общие устремления по максимуму оцифровать все сферы городского хозяйства в интересах конкретного жителя. За последние годы накопились сотни успешных практик по цифровым решениям как у государственных органов, так и у компаний, их можно объединить.
«100 с лишним городов России, больших и малых, используют наши решения по цифровизации и в коммунальном секторе, и в энергобеспечении. И мы часто видим, что при создании программно-аппаратных комплексов, инфосистем главным барьером, ну, кроме финансирования, становится затрудненное межведомственное взаимодействие, поэтому важнее всего договориться о прозрачном и взаимовыгодном кросс-функционировании», — считает генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.
В рамках IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна» были вручены награды лидерам Индекса IQ городов, который был сформирован впервые. В рамках проекта «Умный город», которому в этом году исполняется пять лет, развитие цифровой инфраструктуры городов являлось главной задачей для всех секторов экономики. За наибольшие достижения были награждены Московская, Челябинская, Ростовская, Мурманская и Воронежская области, Пермский и Ставропольский края, город Севастополь. В числе лучших — республики Татарстан и Башкортостан.
Города-победители и административные центры были удостоены наград от замминистра Константина Михайлика в четырех категориях: крупнейшие города, крупные города, большие города и административные центры.
Согласно данным, в этом году средний показатель индекса составил 55 баллов из возможных 120, что на 4,5% выше, чем в прошлом году, и на 39,78% выше базового показателя 2018 года.
Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для более 200 городов, участвующих в проекте минстроя России «Умный город». В этом году методика сбора данных была адаптирована к новому Стандарту «Умного города», который был введен в прошлом году.
Индекс «IQ городов» разделен на четыре категории: крупнейшие города, крупные города, большие города и административные центры. По итогам 2022 года лидерами в категории «Крупнейшие города» стали Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Санкт-Петербург, Москва.
В категории «Крупные города»: Владивосток, Липецк, Стерлитамак, Саранск, Смоленск, Тюмень, Сочи.
В категории «Большие города»: Раменское, Старый Оскол, Белгород, Благовещенск, Пушкино, Ханты-Мансийск, Артемовский, Бердск, Уссурийск, Домодедово, Реутов.
В категории «Административные центры»: Снежинск, Чайковский, Соликамск, Кольцово, Лысьва, Ивантеевка, Елабуга, Горно-Алтайск, Ялта.
По словам заместителя министра строительство и ЖКХ Российской Федерации Константина Михайлика, в этом году конкурс перешел в региональный аспект.
«Зачастую в одном регионе есть несколько городов, которые получили призы. Это явный признак того, что внутри региона происходит обмен практиками и их тиражирование. Региональные центры передают информацию городам-соседям и спутникам, те в свою очередь тоже развиваются», — заявил Михайлик.
Топ-5 цифровых решений для умного города
Обновленный стандарт проекта «Умный город» включает в себя 18 тематических блоков, в том числе связанные с инновациями в ЖКХ, безопасности, культуре, образовании, здравоохранении и в других сферах. Для обсуждения проектов «Умного города» в программе IV Международного форума было заявлено более 20 стратегических сессий.
Безопасный город
Одна из стратегических сессий форума была посвящена проекту «Безопасный город» и его интеграции в комплексную систему «Умного города». Речь шла о возможности объединения средств для автоматизации в области общественной безопасности, правопорядка и защиты окружающей среды.
По словам Антона Герасимова, заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны и ЧС, эти две технологии во многом пересекаются, но ставить две камеры — одну для «Умного города», а другую для «Безопасного города» — нерационально.
«Нужно наращивать темпы построения «Безопасного города» и снимать вопросы, которые возникают в субъектах Российской Федерации, — подчеркнул Антон Герасимов. — И в этой связи мы сейчас занимаемся тремя основными аспектами. Во-первых, «пересобираем» Совет главных конструкторов и межведомственную правительственную комиссию. Второе направление деятельности — формирование проекта нормативных, методических документов и законодательных актов, в которых будет закреплена ответственность федерального органа исполнительной власти, органов власти в субъектах РФ, по построению и координации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК БГ). Мы намерены закрепить порядок и этапы построения АПК БГ. Кроме этого, идет активная работа по концептуальному и технологическому развитию комплекса, и уже в течение этого года планируется подготовить его обновленную концепцию, где будут прописаны технические требования и методические рекомендации по построению АПК БГ, которые в большей степени будут отвечать современным тенденциям и реалиям. Ведь предыдущая концепция была написана в 2014 году. С тех пор прошло много времени, и настало время ее обновлять».
Башкортостан — один из первых регионов России, где начал внедряться АПК БГ. Опыт пилотной зоны в этом смысле уникален. Об этапах построения системы «Безопасный город» рассказал заместитель председателя Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.
«Этим вопросом наша республика плотно занимается уже с 2015 года, — отметил представитель ведомства. — Сегодня в регионе действует 22 системы АПК БГ, из них 10 интегрированы в Центр Управления республикой. И сразу пошел большой положительный отклик от людей, так как поступающие вопросы стали решаться максимально оперативно. И мы поняли важность и нужность этой работы».
Цифровая трансформация здравоохранения
Удобство, качество, оперативность оказания медицинских услуг — мечта любого пациента, а также членов его семьи, лечащего врача, работодателя. В оптимизации системы здравоохранения по большому счету заинтересованы государство и общество. Что для этого делается в регионах, рассказали участники стратегической сессии «Цифровая трансформация здравоохранения».
Накануне мероприятия принимающая сторона на площадке Центра управления республикой продемонстрировала работу Центра ситуационных и проектных решений Минздрава Республики Башкортостан и его функциональных возможностей с целью выявления и анализа проблемных точек в рамках ежедневного мониторинга демографических показателей, всесторонней оценки деятельности медорганизаций, доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам.
Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев отметил лидерские позиции Башкортостана во внедрении цифровых технологий в профессиональную врачебную практику, в культуру отношений с пациентами, телемедицину.
«Города стремятся обеспечить своим жителям лучшие условия жизни. Реализация части этих забот уже переведена в цифровой формат. Мегаполисы нельзя представить сегодня без «умной поликлиники». Искусственный интеллект (ИИ. — Прим. ред.) — это уже технологическое настоящее медицины, способное открыть новые точки роста. Ставится цель разрабатывать понятные, удобные сервисы, чтобы помогать докторам, пациентам, медицинским сообществам. Радует, что большинство инновационных решений в российской медицине — отечественные», — отметил Павел Пугачев.
По его мнению, мощным толчком к развитию программных продуктов, нацеленных на партнерство с ИИ в плане анализа медицинских изображений, послужил коронавирус. К примеру, в сургутской поликлинике за пандемию накоплено свыше 20 тысяч КТ-исследований, что позволило выявить у 40% больных иные тревожные моменты состояния здоровья.
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин открыл перед коллегами спектр проблем медицинского обслуживания сельского населения.
«Развитие цифровых фельдшерско-акушерских пунктов — приоритетная задача руководства региона. У нас 2088 ФАПов, 1996 из них подключены к интернету, 1669 имеют право электронной подписи. То есть сельчанам нет нужды ездить на прием к врачам и за больничным за 100 километров в райцентр. В 2023 году 100% наших амбулаторий и ФАПов в глубинке республики получат лицензии на аптечное обслуживание. В городе Бирске реализуется пилотный проект по созданию платформы цифровой аналитики», — сообщил руководитель минздрава Башкортостана.
БПЛА
Участники этой стратегической сессии обсудили вопросы повышения эффективности реализации проектов «Умного города» с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Владимир Маркин, соруководитель комитета по беспилотным летательным аппаратам рабочей группы минстроя России по реализации проекта «Умный город», обозначил проблемные моменты, требующие коллективного обсуждения и решений.
«В этом вопросе необходимо построение стратегии взаимодействия, чтобы избежать дублирования функций. То, что мы делаем сегодня, оценивается и с точки зрения экономического эффекта. Регионы рассчитывают, что прольется финансовый дождь из федерального бюджета и все будет хорошо. А дальше что? А дальше надо работать рентабельно, эффективно и выходить на самоокупаемость. Поэтому необходимо, чтобы субъекты РФ учитывали многие факторы, в том числе спрос, источники, возвратность инвестиций. Если отрасль нерентабельна, зачем ее развивать? Я считаю, что участники форума «Умного города» должны постараться дать ответ на этот вопрос. Дальше встает вопрос стандартизации. Если в каждом регионе будут свои стандарты, то мы «запрем» сами себя, не сможем развиваться на уровне федерального взаимодействия и интеграции», — заявил Владимир Маркин.
Антон Герасимов, заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отметил, что вопросы, относящиеся к деятельности МЧС, сложно соотносить с понятием рентабельности.
«Мы защищаем наше население, развиваем прогнозную аналитику и боремся с возникающими чрезвычайными ситуациями. Если говорить в целом, МЧС сегодня применяет авиационные средства при тушении пожаров, ведет наблюдение за разливами при превышении пороговых значений для оценки ущерба. Причем использует не только наземные, но и подводные средства в борьбе с такими ситуациями. Мы сейчас будем больше говорить о летательных средствах, на самом деле зона применения беспилотников гораздо шире. Сегодня на службе МЧС находится 391 летательный аппарат самолетного и вертолетного типа. 577 специалистов обучены для работы с ними. Если говорить об их практическом использовании, то на них совершено 14 тысяч полетов», — объяснил ситуацию Герасимов, подчеркнув, что чем больше парк, тем соответственно и больше вопросов, например, с систематизированным управлением, ремонтом, обслуживанием.
ИИ в «Умном городе»
В рамках форума состоялась экспертная сессия «Эффекты от применения технологий искусственного интеллекта в «Умном городе».
Руководитель аппарата Комиссии по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Экспертно-аналитического центра Комиссий Государственного совета России Ольга Минеева рассказала, что по итогам прошедшей в ноябре 2022 года конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» была поставлена задача обеспечить внедрение лучших практик по цифровизации в субъектах России. В частности, речь шла о работе голосовых помощников в системе государственного управления, которой на данный момент уже пользуются многие регионы страны. Ольга Минеева отметила, что субъекты России должны стремиться к внедрению идеального базового помощника, который должен в большей части обходиться без участия оператора.
Участница сессии, руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова подробно рассказала о положительном опыте внедрения искусственного интеллекта в комплексном подходе по содержанию территории всей Московской области. В частности, речь зашла об объектах контроля, которые позволяют оперативно выявлять проблемные моменты и оперативно решать их.
Положительным опытом в сфере цифровизации архивных данных в регионе поделился министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин. Он рассказал о своем личном пути, который доказал эффективность нововведения. Благодаря оцифровке архивов руководителю ведомства удалось разгадать тайны семейной легенды, о которых рассказывало старшее поколение. Денис Толпейкин отметил, что сервис становится очень популярным и среди других регионов.
Также участники сессии обсудили подходы к оценке интеллектуальной зрелости органов местного самоуправления на территории страны и озвучили рекомендации по внедрению решений на базе искусственного интеллекта в регионах России.
ЖКХ в цифре
Стратегическая сессия «Цифровая трансформация ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций» была посвящена обсуждению цифровых решений, меняющих коренным образом отрасль в стране, и предлагаемым платформенным и аппаратно-программным решениям для РСО.
Опыт регионов и отдельных городов России, не просто идущих по пути цифровизации отрасли, но и уже пожинающих плоды кратно выросшей эффективности коммунального городского хозяйства и ресурсообеспечения, показывает перспективность цифровой трансформации сферы ЖКХ. Но главными подводными камнями на пути массовой цифровизации коммунальных систем – от энерголиний до теплосетей и водоснабжения, остается инерция мышления самих ресурсоснабжающих организаций.
«Россия последние годы переживает бум строительства — от МКД и ИЖС до промышленных объектов. И зачастую все это великолепие в конце концов упирается в инженерные сети, которые вырабатывают ресурс еще советского времени», — отметил модератор сессии, руководитель комитета по энергетике рабочей группы минстроя России по реализации проекта «Умный город» Вадим Каретников.
По словам эксперта, если крупным поставщикам ресурсов, например электроэнергии или газа, быстрее и проще удается оцифровать процессы, чтобы потом контролировать их и управлять ими в интересах жителей или промышленных потребителей, то РСО по водоснабжению и водоотведению будут вынуждены тысячекратно больше внедрять цифровых решений и приборов учета. Достаточно сказать, что в России насчитывается больше 40 тысяч ресурсоснабжающих организаций. Поэтому практика цифровизации водоснабжения в каждом городе уникальна и готова к тиражированию по всей стране.
Надо сказать, что немало регионов пользуются компетенциями по созданию и управлению цифровыми сервисами в городском хозяйстве АО «Русатом Инфраструктурные решения», уже внедрившими свои информационные системы в десятки российских городов.
«За последние шесть лет мы фактически создали комплексное платформенное решение по автоматизации основных бизнес-моделей предприятия, включая водо- и теплоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Не в последнюю очередь благодаря платформе «Цифровое ресурсоснабжение» минувшей зимой была буквально спасена теплосеть в Глазове, когда система смогла определить возможные места аварийной утечки, после которой тысячи людей остались без тепла. А еще в том же Глазове после цифровизации водоканала всего за год снизили потребление электроэнергии коммунальщиками на 20 процентов, а аварии на сети выявляются на 90 процентов быстрее», — рассказал руководитель проектов АО «Русатом Инфраструктурные решения» Роман Комиссаров.
Показать, что мы можем
Обмен опытом — один из главных смыслов прошедшего форума. Так в нулевой день участники из регионов смогли воспользоваться уникальной возможностью посещения шести демонстративных площадок для ознакомления с передовым опытом Республики Башкортостан в плане развития и цифровой трансформации управления комфортной городской средой.
В частности, экскурсанты посетили «Уфимские городские электрические сети». Там была продемонстрирована работа диспетчерского пункта Центра управления сетями с установочным спецоборудованием, позволяющем выполнить весь комплекс работ со Smart Grid — новым поколением электросетей, которые используют современные технологии для повышения эффективности и надежности энергосистемы.
В Центре управления регионом участникам форума продемонстрировали работу государственной информационной «Системы мониторинга вывоза твердых отходов в Республике Башкортостан». Была экскурсия и на строительную площадку первого в России «умного дома» с электрогенерирующим фасадом. Также была продемонстрирована работа Центра развития талантов «Аврора», Центра ситуационных и проектных решений республиканского минздрава и Центра управления дорожным движением.
По словам руководителя информатизации и связи администрации Красноярска Андрея Карасева, новый формат участия, введенный организаторами, дает увидеть эффект применения современных технологий и понять, как это внедрить в своем регионе.
«Наглядный пример дает эффект большего погружения в тему, каким образом управление городской средой меняется в лучшую для человека сторону с помощью применения новейших цифровых разработок и технологий. Это дает позитивный настрой и хороший задел для плодотворной работы в дни проведения форума», — сказал Андрей Карасев.
Молодые кадры: в Башкортостане прошел II Всероссийский форум для молодежи
В рамках IV Международного форума развития и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна», который с 28 по 28 июля прошел в Башкортостане стартовал II Всероссийский молодежный форум «Умный город: наше будущее — новые лица». В форуме приняли участие ребята от 14 до 18 лет из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Карелии, Луганской народной республики, Воронежской, Ярославской, Самарской, Пензенской областей и других субъектов России.
В программу молодежного форума вошли несколько дискуссий. Как отметил глава Башкортостана Радий Хабиров, II Всероссийский молодежный форум «Умный город: наше будущее» посвящен новым возможностям для самореализации молодежи.
На площадках форума подростки смогли в доверительном диалоге обсудить с экспертами актуальные вопросы выбора профессии, трудоустройства, карьеры, бизнеса, а также попробовали свои силы в создании проекта города будущего.
В рамках панельной дискуссии «Территория возможностей для самореализации молодёжи в регионах» на вопросы ребят ответили глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Ципорин и другие представители власти.
Спикеры рассказали о возможностях самореализации для молодых людей, о роли мечты в достижении целей, а также обсудили вопросы развития карьеры для молодых людей и проблему сохранения молодых кадров в регионах.
Глава Башкортостана, отметил, что среди предприятий растёт конкуренция за квалифицированные кадры, особенно в промышленной сфере. Это связано с появлением в республике новых высокотехнологичных производств.
«Могу точно сказать, что проблем с трудоустройством в ближайшее время у вас не будет. Уже идет очень серьезная конкуренция между предприятиями за трудовые ресурсы. Это очень хорошо для тех ребят, которые придут на производство. У нас есть и программа поддержки среднего профессионального образования. Мы модернизируем материальную базу колледжей – обновляем мастерские, общежития, учебные классы, создаем современную молодежную социально-спортивную инфраструктуру. Делаем все для подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов», — подчеркнул Радий Хабиров.
В менторской гостиной подростки смогли доверительно побеседовать с вдохновителями — молодыми успешными бизнесменами. Они рассказали ребятам о своем пути в бизнесе, о том, как важно вдохновляться мечтой, дали совет не бояться первых шагов, неизбежных ошибок и провалов
На пленарном заседании, посвященном формированию цифровых кадров для будущих городов, общение с участниками молодежного форума прошло в формате «открытого микрофона». Эксперты рассказали, какие умения требуются для построения «умных городов», о важности совершенствования навыков и расширения компетенций, о важности постигать новое и умении мыслить алгоритмически.
Директор Центра компетенций «Цифровая экономика», директор Международного евразийского индустриального фонда и член Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова подчеркнула, что сфере IT нужны молодые специалисты и для этих целей на бесплатное обучение школьников и учащихся колледжей по данному направлению будет выделено почти 1,5 млрд рублей. «Сегодня можно получить образование от ведущих компаний, есть федеральные бесплатные программы, — сказала Надежда Сурова. — Учитесь каждую секунду, постигайте новое, получайте новые навыки и не останавливайтесь на достигнутом», — напутствовала она ребят.
На форсайт-сессии ребята получили возможность создать город будущего, в который они войдут как предприниматели. Строя город будущего, ребята составляли коллективные планы, проговаривали свои желания и обозначали предпринимательские горизонты. Как отметил один из модераторов сессии, главврач клиники «Медси», дважды победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Остроменский, умный город, умную страну ребята видят прежде всего как безопасное пространство, они заточены на учебу, на освоение новых профессий. «Мне было интересно поработать с ними. Уверен: за ними будущее!» — сказал Владимир Остроменский.
Заряд бодрости на все дни форума
Начало IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов ознаменовалось традиционным «Забегом Умного города», участие в котором приняли более 300 человек. Рано утром бегуны собрались у памятника Салавату Юлаеву, чтобы пробежать дистанции в 2,5 и 5 км.
Как отметил министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов, «Забег Умных городов» — важнейшая традиция для участников форума, ведь спорт формирует такие важные качества, как целеустремленность, выносливость, учит работать в команде и воспитывает силу духа.
Рано утром на старт вместе с участниками форума и жители Уфы. Один из участников забега ,заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, который традиционно принимает участие в форумах «умных городов», заявил, что «Умный город» — это про умных людей. «А умные люди — спортивные в том числе. Поэтому с огромным удовольствием присоединяюсь к этому мероприятию. Настроение замечательное. Хорошая погода, красивый «умный город», — заявил Разумовский.
Набережная реки Белой встретила участников забега утренней прохладой, но бодрое настроение и горящие глаза спортсменов, среди которых и дети, говорят сами за себя: традиция будет продолжаться. На память все бегуны получили футболки и медаль участника «Забега Умного города».
Отметим, что одной из частей проекта «Умный город» как раз является цифровизация спорта, что позволит поставить технологии современного города на вовлечение населения в занятия физкультурой и довести число россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70%.