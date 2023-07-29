Башкортостан задал новую планку для проведения форума «Умный город»

«Нужно наращивать темпы построения «Безопасного города» и снимать вопросы, которые возникают в субъектах Российской Федерации, — подчеркнул Антон Герасимов. — И в этой связи мы сейчас занимаемся тремя основными аспектами. Во-первых, «пересобираем» Совет главных конструкторов и межведомственную правительственную комиссию. Второе направление деятельности — формирование проекта нормативных, методических документов и законодательных актов, в которых будет закреплена ответственность федерального органа исполнительной власти, органов власти в субъектах РФ, по построению и координации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК БГ). Мы намерены закрепить порядок и этапы построения АПК БГ. Кроме этого, идет активная работа по концептуальному и технологическому развитию комплекса, и уже в течение этого года планируется подготовить его обновленную концепцию, где будут прописаны технические требования и методические рекомендации по построению АПК БГ, которые в большей степени будут отвечать современным тенденциям и реалиям. Ведь предыдущая концепция была написана в 2014 году. С тех пор прошло много времени, и настало время ее обновлять».