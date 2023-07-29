Бойцы полка «Башкортостан» оттачивают навыки боя в сумерках и темноте

Это важная и необходимая часть слаживания. Особое место занимают ночные стрельбы, во время которых отрабатывается не только меткость, но и умение работать с приборами ночного видения и тепловизорами.

Указания получают гранатометчики и стрелки отделения. По команде бойцы выдвигаются на рубежи. Необходимо максимально быстро осуществить боевое развертывание. Корректировки дает один из командиров роты с позывным «Сибирь».

Определили в полк «Башкортостан», чем я особенно горжусь. Ребята очень преданные, отзывчивые, ответственные. Оснащение от Республики Башкортостан на высшем уровне. Даже по экипировке у каждого военнослужащего порядка трех-четырех комплектов для ведения боя в различных условиях. Позывной «Сибирь»

Трассирующие пули видны уже в сумерках. Они позволяют оттачивать меткость в условиях плохой видимости, чтобы в будущем и без них можно было бить точно в цель. В помощь также тепловизоры и приборы ночного видения. Как их называют сами бойцы – «ночники».

Это АК-12 – модернизированный автомат. 100-процентное попадания с 450-550 метров. Позывной «Геля»

Бойцы с РПГ работают хоть уже по списанным, но самым настоящим танкам. Тренируют не только меткость, но и характер. Здесь нужны стальные нервы. И на обучение средств не жалеют. В среднем каждый боец, в зависимости от поставленных задач, настреливает от 500 до 800 патронов в сутки. В оснащении помогает республика.

Спасибо руководству, Радию Фаритовичу Хабирову. Постоянно в контакте, любые вопросы решаются абсолютно. И со своей стороны мы не подведем. Позывной «Бабай»

Первая полоса сходит с конвейера. В батальоне им. Тагира Кусимова начали выпускать свою газету. Выходить она будет регулярно – несколько раз в месяц. Небольшая типография состоит из самой простой оргтехники. По словам командования, это хорошо будет мотивировать бойцов. К слову, этот номер – самый первый. Его венчает статья о Герое Советского Союза Тагире Кусимове.

И начало истории нашего батальона, которая начинается с 12 мая 2023 года, когда главой нашей республики нам было вручено знамя. Позывной «Кэп», заместитель командира батальона им. Тагира Кусимова

На этом участке свои действия отрабатывают военнослужащие медроты им. Ахмета Давлетова. Вначале нужно с помощью троса оттащить раненого с линии огня за укрытие и оказать ему первоначальную медпомощь. По легенде, боец без сознания, осмотреть нужно все тело, ведь ран может быть несколько. Затем раненых грузят в транспорт для эвакуации в мобильный госпиталь.

На месте медики делают полный осмотр. Дорога каждая секунда. Именно здесь решается, требуется ли транспортировка в глубокий тыл.

Сначала на первых этапах – это индивидуальная подготовка всех подразделений, в том числе и медицинских работников. Чтобы они могли оказывать себе самопомощь, потом идет взаимопомощь. Потом идет слаживание отделений, потом уже работа взводов. Позывной «Хирург», инструктор по тактической медицине

Мы же выполняем свою работу, едем ради спасения наших бойцов. Поэтому тут такая же работа медицинской сестры. Позывной «Луна»

К слову, испытания для медиков усложняют. Например, намеренно неправильно накладывают жгуты и повязки. Задача – заметить эти ошибки и все исправить. И все же военнослужащим медроты приходится оказывать помощь бойцам по-настоящему. Правда, речь о небольших травмах, полученных на полигоне. В казарме все организовано по воинскому уставу.

Со вчерашнего дня я – дневальный. С 5 вечера до 5 вечера мы сидим и охраняем вход. Всех, кто приходим, сращиваем, куда и зачем, по какому вопросу к нам обратились в медроту. Позывной «Колибри»