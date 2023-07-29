Бойцы полка «Башкортостан» оттачивают навыки боя в сумерках и темноте

Это важная и необходимая часть слаживания. Особое место занимают ночные стрельбы, во время которых отрабатывается не только меткость, но и умение работать с приборами ночного видения и тепловизорами.
Указания получают гранатометчики и стрелки отделения. По команде бойцы выдвигаются на рубежи. Необходимо максимально быстро осуществить боевое развертывание. Корректировки дает один из командиров роты с позывным «Сибирь».
Трассирующие пули видны уже в сумерках. Они позволяют оттачивать меткость в условиях плохой видимости, чтобы в будущем и без них можно было бить точно в цель. В помощь также тепловизоры и приборы ночного видения. Как их называют сами бойцы – «ночники».
Бойцы с РПГ работают хоть уже по списанным, но самым настоящим танкам. Тренируют не только меткость, но и характер. Здесь нужны стальные нервы. И на обучение средств не жалеют. В среднем каждый боец, в зависимости от поставленных задач, настреливает от 500 до 800 патронов в сутки. В оснащении помогает республика.
Первая полоса сходит с конвейера. В батальоне им. Тагира Кусимова начали выпускать свою газету. Выходить она будет регулярно – несколько раз в месяц. Небольшая типография состоит из самой простой оргтехники. По словам командования, это хорошо будет мотивировать бойцов. К слову, этот номер – самый первый. Его венчает статья о Герое Советского Союза Тагире Кусимове.
На этом участке свои действия отрабатывают военнослужащие медроты им. Ахмета Давлетова. Вначале нужно с помощью троса оттащить раненого с линии огня за укрытие и оказать ему первоначальную медпомощь. По легенде, боец без сознания, осмотреть нужно все тело, ведь ран может быть несколько. Затем раненых грузят в транспорт для эвакуации в мобильный госпиталь.
На месте медики делают полный осмотр. Дорога каждая секунда. Именно здесь решается, требуется ли транспортировка в глубокий тыл.
К слову, испытания для медиков усложняют. Например, намеренно неправильно накладывают жгуты и повязки. Задача – заметить эти ошибки и все исправить. И все же военнослужащим медроты приходится оказывать помощь бойцам по-настоящему. Правда, речь о небольших травмах, полученных на полигоне. В казарме все организовано по воинскому уставу.
После того, как в медроте пройдет слаживание взводов, начнутся совместные тренировки – сначала с мотострелковыми отделениями, а затем более масштабное слаживание с целыми ротами и батальонами.