В Уфе во время отдыха на диком пляже утонул подросток

Трагедия по роковой случайности произошла недалеко от места, где в тот же день спасателями был организован инструктаж для купающихся. Сотрудники настаивают: отдыхающие должны соблюдать базовые правила безопасности, среди которых – наблюдение за детьми, использование ими надувных кругов и нарукавников, исключительно трезвое погружение в воду и выбор официальных пляжей.

Тренировка на манекене для Богдана Резнова, как подготовительный курс к возможной будущей профессии. Третьеклассник два года назад решил, что хочет быть спасателем.

Эти правила знает не каждый взрослый. Особенно важны они на воде. Делом рук утопающего в буквальном смысле может стать не только не спасение самого себя, но и того, кто бросился на помощь.

В этом году впервые такие мастер-классы проходят в Уфе именно на диких пляжах – там, где нет спасателей. Прежде инструкторы приезжали на оборудованные места купания.

В Уфе 11 официальных пляжей. На каждом в жару дежурят спасатели.