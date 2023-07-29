В Уфе во время отдыха на диком пляже утонул подросток

Трагедия по роковой случайности произошла недалеко от места, где в тот же день спасателями был организован инструктаж для купающихся. Сотрудники настаивают: отдыхающие должны соблюдать базовые правила безопасности, среди которых – наблюдение за детьми, использование ими надувных кругов и нарукавников, исключительно трезвое погружение в воду и выбор официальных пляжей.
Тренировка на манекене для Богдана Резнова, как подготовительный курс к возможной будущей профессии. Третьеклассник два года назад решил, что хочет быть спасателем.
Эти правила знает не каждый взрослый. Особенно важны они на воде. Делом рук утопающего в буквальном смысле может стать не только не спасение самого себя, но и того, кто бросился на помощь.
В этом году впервые такие мастер-классы проходят в Уфе именно на диких пляжах – там, где нет спасателей. Прежде инструкторы приезжали на оборудованные места купания.
В Уфе 11 официальных пляжей. На каждом в жару дежурят спасатели.
Никого не было и в нескольких метрах от места, где проходили съёмки – ранее в тот же день утонул подросток. Место, которое выбрал погибший вместе с другом, не было оборудовано для купания. Дно резко обрывается – там добывают песок. Товарищ сам едва выбрался на берег, ноги свело судорогой, спасти друга он не смог. По ужасной иронии судьбы, это произошло как раз до приезда спасателей для проведения инструктажа.