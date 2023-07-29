В Башкирии проходит этнохудожественный симпозиум

В Бурзянский район Башкирии съехались художники со всей России. Там проходит этнохудожественный симпозиум. В течение нескольких дней мастера, вдохновляясь башкирской природой, создавали свои произведения и представили работы на выставке. Экспозицию художники посвятили наследию народов России – истории, эпосам, легендам и сказаниям.

Работают в полной тишине и днем, и ночью, отключив телефоны и вдохновляясь красотой Бурзянского района. Уже почти неделю мастера создают свои произведения в культурно-историческом музейном комплексе «Шульган-Таш». Природные памятники, исторические постройки, герои легенд, эпосов и сказаний нашли отражение на холстах художников и в скульптурах. Одна из работ посвящена шиханам и называется «Хранитель гор».

На картине – древнее хакасское божество Хуртаях тас. На родине местные называют его каменной старушкой, помогающей женщинам стать мамами. Нужно лишь "покормить" стелу и попросить у нее ребеночка. Автор произведения – Софья Асочакова из Хакасии. В своих работах она обращается к национальным легендам.

Перед тем, как сесть за мольберты и взять в руки инструменты для резьбы, художники и скульпторы побывали в мавзолее Тура-хана, геопарке «Торатау» и пещере Шульган-Таш. Во время путешествия у них и возникали образы и эскизы будущих произведений. И уже здесь, в этом небольшом, но уютном рабочем месте с выходом на открытое пространство, вдохновленные, они начинали творить.