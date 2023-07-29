Завершился шестой день Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

За победу продолжают бороться более 1500 спортсменов из 30 стран. Сегодня на 11 площадках столицы республики участники игр боролись за медали. Что происходило в соревнованиях по бадминтону, настольному теннису и других дисциплинах?
Последние международные старты у бадминтонистов проходили в 2019 году в Тайбэе, тогда сборная России стала победителем в командных соревнованиях. Спустя четыре года представители разных стран вновь встретились. Новой точкой притяжения спортсменов со всего мира оказалась Уфа.
Более 30 башкирских спортсменов принимают участие в международных играх. В дзюдо, самбо, легкой атлетике, пулевой стрельбе, а также в бадминтоне. Карина Хакимова одна из них. В первый день летних игр в одиночном разряде Карина разгромила свою соперницу – 21:6 и 21:0. В эти дни бадминтонисты поборются еще в четырех дисциплинах. Это мужская, женская и смешанная пары и командные соревнования.
Продолжаются соревнования и на стадионе «Нефтяник». Здесь, как и полагается, проходят футбольные баталии. И если у женщин соревнуются только две команды, то мужских коллективов сразу семь: Россия, Вьетнам, Узбекистан, Камбоджа, Иран, Ирак и Казахстан.
Прогноз болельщика сборной Вьетнама почти сбылся. Камбоджа уступила со счётом 2:5 и потерпела ещё одно поражение. Вьетнам поборется со сборной Узбекистана за второе место в группе.
А это уже соревнования по настольному теннису. В первый игровой день спортсмены сразились в командном турнире. Победу у мужчин и женщин одержали представители сборной России.
Некоторые спортсмены несколько дней добирались до Уфы, чтобы принять участие в играх сурдлимпийцев. Джанни Превиль принимает участие в соревнованиях по настольному теннису. Увлекся этим спортом лишь три года назад. Поэтому для Джанни это первые серьёзные игры.
Завершились соревнования и у баскетболистов. На верхнюю ступеньку пьедестала, что среди женских, что среди мужских команд взошли российские спортсмены. В мужском финале серьёзное сопротивление хозяевам турнира оказали баскетболисты из Беларуси. Они мощно отыграли две последние четверти, но до камбэка не дотянули – 114:82. У Беларуси – серебряные медали, а бронзу завоевали иорданцы.
Помимо этих дисциплин прошли соревнования и по большому теннису. Финальный матч в мужском турнире получился самым продолжительным по времени на этих играх. В нем встретились принципиальные соперники по сборной, действующий чемпион страны Дмитрий Долженков и вторая ракетка России по теннису в спорте глухих Ярослав Ревин.
Впереди у спортсменов еще три соревновательных дня. Завтра в борьбу вступят представители самбо и тхэвондо.