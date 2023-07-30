В Башкирии за сутки зафиксировали четыре несчастных случая на водоёмах

В пруду возле деревни Богдашкино Кугарчинского района утонул 35-летний мужчина. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На озере Кандры-Куль в Туймазинском районе утонул пьяный 50-летний мужчина, проигнорировавший установленные в том месте запрещающие знаки. Еще один трагический случай произошёл в Архангельском районе, неподалеку от деревни Усть-Бассы. На реке Инзер утонул 42-летний мужчина. В этом месте также установлены знаки, запрещающие купание.