В Башкирии пожарные из горящего дома эвакуировали 27 человек

29 июля в Салавате зафиксировали крупный пожар. Об этом рассказали в МЧС региона.
На улице Ленинградская огнём охватило квартиру на 10 этаже. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы – 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
Спасатели вывели из горящего дома 8 человек и эвакуировали 27. Вскрыв дверь квартиры, где был пожар, спасатели обнаружили в бессознательном 49-летнюю женщину. Они вынесли её в безопасную зону, оказали первую помощь и передали прибывшим медикам. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.