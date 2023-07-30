В Башкирии пожарные из горящего дома эвакуировали 27 человек

Спасатели вывели из горящего дома 8 человек и эвакуировали 27. Вскрыв дверь квартиры, где был пожар, спасатели обнаружили в бессознательном 49-летнюю женщину. Они вынесли её в безопасную зону, оказали первую помощь и передали прибывшим медикам. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.