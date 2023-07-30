В Башкирии полицейские помогли семье с детьми

В Башкирии полицейские пришли на помощь семье с детьми, которые попали в беду на дороге. Об этом рассказал главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.

На 344 км автодороги Магнитогорск-Ира у автомобиля семьи лопнуло колесо. Они поменяли его на запасное, но в 30 км от села Мраково у авто лопнуло и второе колесо. При этом сервисы шиномонтажа уже не работали.

К счастью, семью заметили лейтенанта полиции Ильгиз Каримов и участковый уполномоченный полиции Кирилл Коротков, которые обеспечивали безопасность на дороге. Именно они помогли водителю, его супруге и двум детям.