В Башкирии полицейские помогли семье с детьми

В Башкирии полицейские пришли на помощь семье с детьми, которые попали в беду на дороге. Об этом рассказал главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.
На 344 км автодороги Магнитогорск-Ира у автомобиля семьи лопнуло колесо. Они поменяли его на запасное, но в 30 км от села Мраково у авто лопнуло и второе колесо. При этом сервисы шиномонтажа уже не работали.
К счастью, семью заметили лейтенанта полиции Ильгиз Каримов и участковый уполномоченный полиции Кирилл Коротков, которые обеспечивали безопасность на дороге. Именно они помогли водителю, его супруге и двум детям.
Сотрудники полиции сопроводили машину до деревни Воскресенское и дождались, когда починят колесо. После ремонта граждане продолжили путь. Семья благополучно вернулась домой. В социальных сетях мужчина выразил благодарность сотрудникам полиции и мастеру автосервиса.