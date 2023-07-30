Бойцы батальона Шаймуратова рассказали о приезде Радия Хабирова в зону СВО

«Благодаря ему наш Башкортостан процветает. Всем большое спасибо! Мы все очень любим и уважаем Радия Хабирова, ни один глава региона такую поддержку не оказывает. Он постоянно приезжает к нам, не боится, за одним столом с нами сидит, в окопы ходит. Это человек с большой буквы».