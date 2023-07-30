Бойцы батальона Шаймуратова рассказали о приезде Радия Хабирова в зону СВО

Накануне Радий Хабиров совершил рабочую поездку на Донбасс, где проведал бойцов батальона Шаймуратова. По словам руководителя региона, бойцы из Башкирии уже несколько месяцев активно принимают участие в боевых действиях.
В зоне СВО Радий Хабиров не впервые. Рабочие поездки в новые регионы России руководитель республики совершает регулярно. В этот раз Радий Хабиров привез бойцам специальные награды, среди которых ордена и медали генерала Шаймуратова.
Более двух сотен бойцов батальона были награждены этой наградой. Приезд Радия Хабирова, несомненно, оценили и сами добровольцы.
Боец с позывным «Албанец» признается, что с гордостью служит в первом башкирском добровольческом батальоне имени Героя России Минигали Шаймуратова с самых первых дней.
К его словам присоединяется сослуживец. «На этом не будем останавливаться, — говорит он о присвоении высокой госнаграды. — Спецоперация еще продолжается, мы все должны быть в тонусе. У нас пришло пополнение, их надо готовить».
Бойцы как один говорят, что очень рады были познакомиться и лично встретиться с Главой Башкортостана и что такие встречи вдохновляют:
«Благодаря ему наш Башкортостан процветает. Всем большое спасибо! Мы все очень любим и уважаем Радия Хабирова, ни один глава региона такую поддержку не оказывает. Он постоянно приезжает к нам, не боится, за одним столом с нами сидит, в окопы ходит. Это человек с большой буквы».