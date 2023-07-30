В Башкирии продают «метеориты» за миллионы рублей

«Продам магический камень человеку с добрыми намерениями и только в благородных целях. В чем его особенность, я сам не разбираюсь, достался от отца. Отец был народным целителем. Он рассказывал, что камень имеет магическую силу. Обращайтесь, если только в этом разбираетесь», — написал хозяин дорогостоящего камня, который добавил, что вырученные средства пойдут на строительство мечети в честь его отца.