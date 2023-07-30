В Башкирии продают «метеориты» за миллионы рублей

На одном из популярных сервисов для размещения объявлений появились предложения о покупке "метеоритов". Продавцы выкладывают объявления о продаже черных и серых "камешков" за миллионы рублей и уверяют, что они настоящие.
Так, в Нефтекамске можно приобрести «большой и маленький метеориты» за 1 миллион рублей в «новом» состоянии.
Житель Салавата продает «бывшее в употреблении» космическое тело за 5 миллионов рублей.
«Этот космический путешественник, волею судьбы посетивший нашу планету! Приобретая его, ты будешь владеть маленьким кусочком космоса!» — говорится в описании.
Целая коллекция новых «особо древних метеоритов и ископаемых» продается в Салавате за 6 миллионов рублей.
«Четыре разных по массе, форме и величине метеорита. Железные, каменные. Самый крупный из них весит 105 грамм. Относятся к особо древним, найдены высоко в горах древних хребтов Дагестана», — отмечается в объявлении.
«Бонусом» продается за 17 млн рублей не метеорит, но «магический камень» в селе Красноусольский.
«Продам магический камень человеку с добрыми намерениями и только в благородных целях. В чем его особенность, я сам не разбираюсь, достался от отца. Отец был народным целителем. Он рассказывал, что камень имеет магическую силу. Обращайтесь, если только в этом разбираетесь», — написал хозяин дорогостоящего камня, который добавил, что вырученные средства пойдут на строительство мечети в честь его отца.