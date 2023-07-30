Радий Хабиров посетил бойцов в зоне СВО и вручил госнаграды

Встреча на передовой. Несмотря на активную фазу украинского контрнаступления, Глава Башкортостана вновь посетил зону проведения специальной военной операции на Донбассе. Радий Хабиров встретился с бойцами башкирского добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, вручил медали и ордена отличившимся военнослужащим.
После поставок Западом для ВСУ дальнобойных ракет спокойных локаций на Донбассе практически не осталось. Поэтому и эта встреча Радия Хабирова с бойцами проходит с риском для жизни. Тем не менее Глава Башкортостана уже не в первый раз приезжает в зону СВО, чтобы встретиться с добровольцами и вручить награды.
Ордена Мужества, медали «За отвагу», а также ордена и медали генерала Шаймуратова. Наград удостоены более ста бойцов именного батальона. После церемонии Радий Хабиров по традиции остался поговорить с ребятами, выслушать и записать каждую просьбу. Республика продолжит оказывать военнослужащим и их семьям всю необходимую поддержку.
Башкортостан на регулярной основе оказывает гуманитарную помощь всем своим мобилизованным и добровольцам. В большом количестве приходит и автомобильная техника, которую закупают крупные предприятия и предприниматели. Бойцы передали через главу республики свои благодарности и пожелания. Параллельно Радий Хабиров обсудил с командованием батальона обеспечение подразделений спецсредствами и решение других возникающих вопросов.
Подразделения батальона имени Шаймуратова дислоцируются в разных локациях. Но, несмотря на расстояния и обстрелы, глава республики доехал до каждой из них. Приезд Радия Хабирова оказался для бойцов неожиданным, но приятным событием. Глава Башкортостана пообщался с добровольцами, вручил награды.
Глава Башкортостана также встретился с врачами Республиканской стоматологической поликлиники, которые находятся в командировке на территории Донбасса. С начала июля бригада специалистов в передвижном стоматологическом модуле проехала более трех тысяч километров, оказывая медпомощь военнослужащим – участникам СВО.
Радий Хабиров не первый раз на передовой, и со многими добровольцами знаком лично. Поэтому часто такие встречи проходят не в официальной, а в дружеской атмосфере. Протокол соблюдается разве что на церемонии награждения медалями и орденами. Дальше – разговоры по душам и решение насущных проблем.
Шаймуратовцы стали примером для многих ребят, которые также встали на защиту Родины. Сегодня в Самарской области проходит боевое слаживание добровольческий полк «Башкортостан». И скоро он присоединиться к своим землякам.