Радий Хабиров посетил бойцов в зоне СВО и вручил госнаграды

Встреча на передовой. Несмотря на активную фазу украинского контрнаступления, Глава Башкортостана вновь посетил зону проведения специальной военной операции на Донбассе. Радий Хабиров встретился с бойцами башкирского добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, вручил медали и ордена отличившимся военнослужащим.

После поставок Западом для ВСУ дальнобойных ракет спокойных локаций на Донбассе практически не осталось. Поэтому и эта встреча Радия Хабирова с бойцами проходит с риском для жизни. Тем не менее Глава Башкортостана уже не в первый раз приезжает в зону СВО, чтобы встретиться с добровольцами и вручить награды.

Ордена Мужества, медали «За отвагу», а также ордена и медали генерала Шаймуратова. Наград удостоены более ста бойцов именного батальона. После церемонии Радий Хабиров по традиции остался поговорить с ребятами, выслушать и записать каждую просьбу. Республика продолжит оказывать военнослужащим и их семьям всю необходимую поддержку.

Башкортостан на регулярной основе оказывает гуманитарную помощь всем своим мобилизованным и добровольцам. В большом количестве приходит и автомобильная техника, которую закупают крупные предприятия и предприниматели. Бойцы передали через главу республики свои благодарности и пожелания. Параллельно Радий Хабиров обсудил с командованием батальона обеспечение подразделений спецсредствами и решение других возникающих вопросов.

Были вопросы по материальному обеспечению, всё мы сюда доставим. Выплаты нормально идут? В отпуска идут по второму кругу. Будем ждать. Если есть раненые или контуженные, мы готовы в наших больницах подлечить. Имейте это в виду, каждым из вас мы будем заниматься. Ну и самое главное – берегите себя, чтобы домой живыми вернулись. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не первый раз Радий Хабиров приезжает, это поднимает дух бойцов, приятно из его рук получить награды. позывной «Юрэ»

Подразделения батальона имени Шаймуратова дислоцируются в разных локациях. Но, несмотря на расстояния и обстрелы, глава республики доехал до каждой из них. Приезд Радия Хабирова оказался для бойцов неожиданным, но приятным событием. Глава Башкортостана пообщался с добровольцами, вручил награды.

Глава Башкортостана также встретился с врачами Республиканской стоматологической поликлиники, которые находятся в командировке на территории Донбасса. С начала июля бригада специалистов в передвижном стоматологическом модуле проехала более трех тысяч километров, оказывая медпомощь военнослужащим – участникам СВО.

Радий Хабиров не первый раз на передовой, и со многими добровольцами знаком лично. Поэтому часто такие встречи проходят не в официальной, а в дружеской атмосфере. Протокол соблюдается разве что на церемонии награждения медалями и орденами. Дальше – разговоры по душам и решение насущных проблем.

Батальон несколько месяцев сражался в районе Артёмовска, героически держал там оборону. И мы не могли не воспользоваться случаем навестить наших ребят, пожать им руки и вручить госнаграды. Сегодня мы провели беспрецедентное награждение. Ордена и медали получили более 100 человек. Они заслужили эти награды. Это наши герои, мы ими очень гордимся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан