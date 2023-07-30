«Умный город – умная страна»: итоги международного форума в Уфе

Уфа стала одним из самых «умных» мегаполисов России. Победителей рейтинга IQ-городов объявили во время IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации. Масштабное событие прошло на этой неделе в столице Башкортостана. Участие в форуме принимали глава республики Радий Хабиров, а также федеральный гость – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.
Такими антивандальными гаджетами предлагают оснастить уфимские остановки екатеринбургские разработчики. Экран, напоминающий современный смартфон, только в десятки раз больше и телефонная трубка, как на таксофонах советских времён. Устройство дает возможность не только выйти в интернет, но и позвонить бесплатно в любую точку России. А вот система мониторинга объектов дорожной инфраструктуры уже успешно опробована на дорогах столицы Башкортостана.
Неровности дорожного полотна, стёртая разметка, неочищенная от снега проезжая часть и еще порядка 15 дефектов. Две камеры, установленные в автомобиле, и модуль искусственной нейросети, который обрабатывает полученные изображения, позволяет фиксировать нарушения.
Не только перед зданием, но и внутри Конгресс-холла «Торатау» развернулась выставка передовых инновационных цифровых и инженерных решений для «Умного города». Основная задача форума – обменяться лучшими идеями для комфортной жизни горожан. Кроме того, площадка позволяет построить прямой диалог между теми, кто генерирует идеи, и властью. Форум цифровой трансформации проходит в стране четвертый раз – в этом году его хозяйка Уфа.
В рамках мероприятия в Уфе стартовал также молодежный форум «Умный город. Наше будущее». Радий Хабиров встретился с его участниками и ответил на вопросы подрастающего поколения. Если говорить в целом о цифровизации, по итогам прошлого года Башкортостан по этому показателю вошел в десятку регионов-лидеров.
Достижения в области внедрения высокоинтеллектуальных систем высоко оценил и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, который приехал в Уфу для участия в форуме.
Руководство республики всегда ставит высокие задачи, в том числе и в вопросе цифровизации, отметил уже во время пленарного заседания форума Радий Хабиров. По словам руководителя региона, Башкортостан намерен продолжить работу по внедрению «умных» систем. В этом, уверен глава, поможет Минстрой России.
Увеличиваются не только квадратные метры, но и уровень развития цифровой трансформации городов. Учитывая активное внедрение систем высокого интеллекта, столица республики становится всё умнее и умнее. Подтверждение тому – четвертое место Уфы в рейтинге IQ-городов, который огласили на этой неделе как раз во время форума «Умный город – умная страна».