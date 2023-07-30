«Умный город – умная страна»: итоги международного форума в Уфе

Уфа стала одним из самых «умных» мегаполисов России. Победителей рейтинга IQ-городов объявили во время IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации. Масштабное событие прошло на этой неделе в столице Башкортостана. Участие в форуме принимали глава республики Радий Хабиров, а также федеральный гость – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Такими антивандальными гаджетами предлагают оснастить уфимские остановки екатеринбургские разработчики. Экран, напоминающий современный смартфон, только в десятки раз больше и телефонная трубка, как на таксофонах советских времён. Устройство дает возможность не только выйти в интернет, но и позвонить бесплатно в любую точку России. А вот система мониторинга объектов дорожной инфраструктуры уже успешно опробована на дорогах столицы Башкортостана.

Неровности дорожного полотна, стёртая разметка, неочищенная от снега проезжая часть и еще порядка 15 дефектов. Две камеры, установленные в автомобиле, и модуль искусственной нейросети, который обрабатывает полученные изображения, позволяет фиксировать нарушения.

Не только перед зданием, но и внутри Конгресс-холла «Торатау» развернулась выставка передовых инновационных цифровых и инженерных решений для «Умного города». Основная задача форума – обменяться лучшими идеями для комфортной жизни горожан. Кроме того, площадка позволяет построить прямой диалог между теми, кто генерирует идеи, и властью. Форум цифровой трансформации проходит в стране четвертый раз – в этом году его хозяйка Уфа.

Мы постараемся создать все условия для вашей комфортной работы, потому что здесь, на самом деле, собрались уникальные люди. Ведь форум «Умный город» – это идеология, устремлённая в будущее. У нас существует большое количество современных цифровых сервисов. Если взять Уфу, элементы «умного города» – это система ГЛОНАСС в управлении коммунальной техникой, сеть видеонаблюдения «Безопасный город», база данных РМИАС в сфере здравоохранения и многое другое. Это огромное количество ресурсов, которые направлены на то, чтобы оптимизировать и сделать более комфортной жизнь горожан.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - «Умный город – умная страна»: итоги международного форума в Уфе

В рамках мероприятия в Уфе стартовал также молодежный форум «Умный город. Наше будущее». Радий Хабиров встретился с его участниками и ответил на вопросы подрастающего поколения.  Если говорить в целом о цифровизации, по итогам прошлого года Башкортостан по этому показателю вошел в десятку регионов-лидеров.

У нас есть решения, которые позволяют сделать уровень жизни более качественным. Например, мы один из немногих регионов, где оцифрованы все дороги, развитая система госуслуг.

Динар Шарафутдинов, заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

Достижения в области внедрения высокоинтеллектуальных систем высоко оценил и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, который приехал в Уфу для участия в форуме.

БАШКОРТТАР-БСТ

Здесь, на выставке, увидели очень активную работу по интеллектуализации сферы ЖКХ, причем как в Уфе, так и в муниципальных районах Башкирии. Поэтому можно сказать только слова благодарности за проделанную работу команде Радия Хабирова, строителям и работникам ЖКХ.

Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
Фото №2 - «Умный город – умная страна»: итоги международного форума в Уфе

Руководство республики всегда ставит высокие задачи, в том числе и в вопросе цифровизации, отметил уже во время пленарного заседания форума Радий Хабиров. По словам руководителя региона, Башкортостан намерен продолжить работу по внедрению «умных» систем. В этом, уверен глава, поможет Минстрой России.

Благодаря активной позиции Минстроя и в целом российского правительства, которое в этих непростых экономических условиях сформировало потрясающую градостроительную политику, строительную политику, не позволившую в условиях экономических санкций привести к скукоживанию строительства в стране, включая жилищное. У нас в экономике, строительстве крутится довольно большое количество денег. От нас ждали, что будет падение строительства. А Башкортостан – я за него отвечаю – по прошлому году мы впервые сдали три миллиона квадратных метров жилья. Это рекорд за всю историю существования республики. В этом году тоже три миллиона квадратных метров сдадим. К 2030 году – уже четыре миллиона.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Увеличиваются не только квадратные метры, но и уровень развития цифровой трансформации городов. Учитывая активное внедрение систем высокого интеллекта, столица республики становится всё умнее и умнее. Подтверждение тому – четвертое место Уфы в рейтинге IQ-городов, который огласили на этой неделе как раз во время форума «Умный город – умная страна».

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями