Евразийский НОЦ в Уфе признан лидером среди научно-образовательных центров России

Очередной прорыв. Евразийский НОЦ признали лидером среди научно-образовательных центров России. Результаты рейтинга озвучили на заседании совета под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. За три года существования НОЦ стал центром координации науки, образования и бизнеса. Самое главное – привлечен беспрецедентный объем федеральной и региональной поддержки. Чего только стоят мегагранты, благодаря которым научные коллективы вузов смогли совершить открытия в самых разных областях.

Геном человека – словно код, состоящий из почти 3 млрд переменных. Большинство из них – неизвестные, разгадкой которых и занимаются в этой лаборатории. Однако ученые института биохимии не просто выявляют гены, отвечающие за те или иные болезни, но и работают над созданием инструментов, которые позволят комплексно анализировать эти данные. На реализацию этого проекта исследователи получили федеральный грант на 90 млн рублей. Сейчас коллектив решает проблему нехватки кадров: для этого институт договорился с уфимским университетом о подготовке необходимых специалистов. Такая интеграция науки и образования, также как и финансовая поддержка, говорят ученые, заслуга в том числе и Евразийского НОЦ.

Именно с созданием Евразийского научно-образовательного центра власти смогли найти необходимые ресурсы для поддержки ученых. С 2021 года в Башкортостане заработала программа региональных мегагрантов стоимостью 75 млн рублей. На полученные средства учёные БГМУ, например, разработали костные имплантаты на основе керамики.

За три года с начала реализации проекта в университете создали две лаборатории. Проект, кстати, реализуется при взаимодействии с Университетом Гейдельберга в Германии.

Евразийский НОЦ стал одним из участников пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов, главная цель которых – изучение парниковых газов. Большую научную работу в этом направлении проводят ученые УГНТУ. Их исследование направлено на декарбонизацию, т.е. сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Масштабные исследования проводились в разных частях республики с помощью дорогостоящего оборудования. Его коллектив смог приобрести опять же на мегагрант. Ну а результаты работы, уверены ученые, можно будет применять повсеместно.

Сделав ставку на поддержку ученых, власти привлекли беспрецедентный объём федеральной и региональной поддержки – более 18 млрд рублей. По итогам работы в 2022 году центр вошёл в число лидеров российского рейтинга НОЦ.

Это в совокупности говорит о том, что у республики были амбиции, и они подтверждаются сегодня на федеральном уровне. Мы сегодня форпост страны не только в сфере сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности, машиностроения, но и в сфере науки и высшего образования. В республике выросло и число бюджетных мест, что подтверждает, что в наши университеты модно поступать. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки