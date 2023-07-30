В Уфе транспортные полицейские нашли похитителей сумки с деньгами

Как сообщили в пресс-службе ведомства, транспортные полицейские сразу же приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. Изучив записи камер видеонаблюдения, они установили, что сумку потерпевшая выронила в тот момент, когда спускалась на эскалаторе с третьего этажа вокзала. Идущие за ней мужчина с женщиной, увидев это, не стали окликать хозяйку вещей, решив присвоить себе чужое имущество. Злоумышленница подняла сумку и, спрятав ее за пазуху, направилась в туалетную комнату вокзала, где вытащила деньги, а сумку с документами выбросила в урну. Совершив преступные действия, она купила стакан кофе и пошла к ожидающему ее спутнику. Но воспользоваться чужими деньгами они не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.