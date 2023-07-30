Матросы Башкирии отметили День Военно-морского флота

Попутного ветра и семь футов под килем. В России отмечается День Военно-морского флота. Матросы республики, находящиеся в запасе, вместе со своими семьями отметили праздничную дату у мемориального комплекса морякам Башкортостана в парке Победы. Там установлена рубка атомной подводной лодки К-306.
Мероприятие началось с поднятия Андреевского флага, а также внесения флагов Военно-морского флота и морской пехоты России. В честь праздника Морское собрание республики и общественные организации вручили матросам почетные грамоты и благодарственные письма, после чего состоялась церемония возложения цветов в память о погибших товарищах.
Широкого празднования, как в предыдущие годы, не было. Это связано с проведением специальной военной операции, в которой принимают участие 30 членов общественной организации «Морское собрание Башкортостана». Они выполняют боевые задачи в именных батальонах Шаймуратова и Доставалова. Особо были отмечены организации и неравнодушные люди, которые помогают со сбором и доставкой гуманитарной помощи для наших военнослужащих.