Матросы Башкирии отметили День Военно-морского флота

Широкого празднования, как в предыдущие годы, не было. Это связано с проведением специальной военной операции, в которой принимают участие 30 членов общественной организации «Морское собрание Башкортостана». Они выполняют боевые задачи в именных батальонах Шаймуратова и Доставалова. Особо были отмечены организации и неравнодушные люди, которые помогают со сбором и доставкой гуманитарной помощи для наших военнослужащих.