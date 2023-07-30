В Башкирии водолазы нашли тела двух утонувших парней

В Башкортостане спасатели извлекли тела двоих парней, утонувших в Кармановском водохранилище. Трагедия произошла прошлой ночью в Нетфтекамске. В настоящее время проводятся следственные действия, рассказали в МЧС по РБ.

Фото №1 - В Башкирии водолазы нашли тела двух утонувших парней

Трое молодых людей 2003 года рождения, плавали на резиновой лодке на Кармановском водохранилище, в какой-то момент один из них споткнувшись об весло выпал в воду, плавать не умел, второй в попытке спасти товарища нырнул за ним.

Выплыть, к сожалению, они не смогли, оба утонули.

Фото: МЧС по РБ.

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