Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» проходят интенсивные тренировки на полигоне

Боевыми снарядами стреляли по целям и бойцы артиллерийского дивизиона им. Мугина Нагаева. Все вычисления и наведение орудия нужно делать за секунды. К слову, для артиллеристов это первые боевые стрельбы. А значит после – особый ритуал посвящения. Каждому новоиспеченному артиллеристу дают понюхать порох из гильзы и мажут лицо сажей. Только после этого боец с уверенностью может сказать: «Мама, я артиллерист!». Кроме того, несколько наших земляков получили свои первые воинские звания.