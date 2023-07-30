Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» проходят интенсивные тренировки на полигоне

В подразделениях добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» проходят интенсивные тренировки на полигоне. Причем занятия идут не только днем, но и ночью. Стрельбы, бой в темноте, стратегия сражения в лесу и городском массиве, управление беспилотниками, тактическая медицина – все это оттачивается под руководством опытных инструкторов. Кроме того, на неделе первые стрельбы боевыми снарядами прошли в артдивизионе им. Мугина Нагаева, после которых прошел обряд посвящения.

Условия максимально приближены к боевым. Патроны и снаряды настоящие. А вот здания нет. Это макеты для отработки тактики ведения городского боя. Дома имеют секретные ходы, а улицы – траншеи. Идет работа в составе отделения и боевых троек. Инструкторы высоко оценивают настрой военнослужащих полка из республики

Люди хотят обучаться, а если у человека есть желание, то при должном обучении и правильном объяснении, постановке целей инструктором все проходит хорошо.

позывной «Душман», инструктор Центра боевой подготовки Министерства обороны Российской Федерации

Боевыми снарядами стреляли по целям и бойцы артиллерийского дивизиона им. Мугина Нагаева. Все вычисления и наведение орудия нужно делать за секунды. К слову, для артиллеристов это первые боевые стрельбы. А значит после – особый ритуал посвящения. Каждому новоиспеченному артиллеристу дают понюхать порох из гильзы и мажут лицо сажей. Только после этого боец с уверенностью может сказать: «Мама, я артиллерист!». Кроме того, несколько наших земляков получили свои первые воинские звания.

С нами занимались опытные инструкторы, офицеры Михайловской артиллерийской академии. Стрельба прошла на 100%. Пришел добровольцем, получил звание лейтенанта.

позывной «Мейсн»
Фото №1 - Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» проходят интенсивные тренировки на полигоне

Работу артиллеристов оцениваю высоко, потому что мы первые, кто выстрелил во всем нашем большом формировании. Парни молодцы, стараются, есть желание. Думаю, мы близки к победе.

позывной «Москва», командир мотострелкового полка «Башкортостан»
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Занятия проходят не только в поле, но и за партами. В расписании дня бойцов есть уроки по топографии и ориентированию. Тактическая подготовка занимает 10 часов на военном полигоне днем и еще два часа ночью.

Указания получают гранатометчики и стрелки отделения. По команде бойцы выдвигаются на рубежи. Необходимо максимально быстро осуществить боевое развертывание. Корректировки дает один из командиров роты с позывным «Сибирь».

Определили сюда, в полк «Башкортостан», чем я особенно горжусь. Ребята очень преданные, отзывчивые, ответственные. Оснащение от Республики Башкортостан на высшем уровне. Даже по экипировке у каждого военнослужащего порядка 3-4 комплектов для ведения боя в различных условиях.

позывной «Сибирь»

Трассирующие пули позволяют оттачивать меткость в условиях плохой видимости, чтобы в будущем и без них можно было бить точно в цель. В помощь также тепловизоры и приборы ночного видения.

Бойцы с РПГ работают хоть уже по списанным, но самым настоящим танкам. Тренируют не только меткость, но и характер. В среднем каждый боец в зависимости от поставленных задач настреливает от 500 до 800 патронов в сутки. В оснащении помогает республика.

Спасибо руководству, Радию Фаритовичу Хабирову именно. Постоянно в контакте. Любые вопросы решаются абсолютно. Мы со своей стороны не подведем.

позывной «Бабай»
Фото №2 - Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» проходят интенсивные тренировки на полигоне

В лесу обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. Задача – окружить и взять окопы врага. Среди «зеленки» враг может легко замаскироваться, а на подходе есть мины и растяжки. Команды на поле должны быть короткими, как выстрел. При атаке все нужно делать быстро, это залог успеха. К слову, у бойцов из национальных республик есть одно важное преимущество.

Связисты могут передавать информацию на родном языке, и им даже не понадобится шифровать фразы.

позывной «Сильвер», заместитель командира батальона им. Даяна Мурзина

Бои проходят не только на длинной дистанции. Все может дойти и до схватки, как говорится, нос к носу. Специалисты, которых пригласили на слаживание, показывают приемы рукопашного боя и обращения с ножом. Кроме того, есть техника, чтобы уйти от противника, который вплотную направил автомат и пытается взять в плен.

Первая полоса сходит с конвейера. В батальоне им. Тагира Кусимова начали выпускать свою газету. Выходить она будет регулярно несколько раз в месяц. Небольшая типография состоит из самой простой оргтехники. Как отмечает командование, это хорошо будет мотивировать бойцов. К слову, этот номер – самый первый. Его венчает статья о Герое Советского Союза Тагире Кусимове.

И начало истории нашего батальона, которая начинается с 12 мая 2023 года, когда главой нашей республики нам было вручено знамя.

позывной «Кэп», заместитель командира батальона им. Тагира Кусимова

На этом участке свои действия отрабатывают военнослужащие медроты им. Ахмета Давлетова. Вначале нужно с помощью троса оттащить раненого с линии огня за укрытие и оказать ему первоначальную медпомощь. По легенде, боец без сознания, осмотреть нужно все тело, ведь ран может быть несколько. Затем раненых грузят в транспорт для эвакуации в мобильный госпиталь.

Сначала на первых этапах это индивидуальная подготовка всех подразделений, в том числе и медицинских работников. Чтобы они могли оказывать себе самопомощь, потом идет взаимопомощь. Потом идет слаживание отделений, потом уже работа взводов.

позывной «Хирург», инструктор по тактической медицине

Мы же выполняем свою работу, едем ради спасения наших бойцов. Поэтому тут такая же работа медицинской сестры.

позывной «Луна»

К слову, испытания для медиков усложняют. Например, намеренно неправильно накладывают жгуты и повязки. Задача – заметить эти ошибки и все исправить. И все же военнослужащим медроты приходится оказывать помощь бойцам по-настоящему. Правда, речь о небольших травмах, полученных на полигоне.

Вы видели, какие у нас инструкторы, есть ребята с Донбасса, прибыли по линии Минобороны. Они уже на войне с 2014 года. Это ребята с гигантским боевым опытом. Вы видели тренировки, нашими ребятами они довольны. Нам нужно дойти до полкового тактического учения. У нас все получится.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

В республике заработал Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского. Здесь инструкторы обучают будущих бойцов для мотострелкового полка «Башкортостан». Главный навык при отборе кандидатов – умение ориентироваться на местности. Допускают, но не всех.

Свои же сбивают летающие, якобы неопознанные аппараты. Это один из практических уроков обучения. Бойцы отслеживают и ликвидируют беспилотники противодронным ружьём. Кроме работы с техникой, ориентирование на местности – по старинке.

Впереди у добровольцев еще много занятий. Главное – отработать взаимодействие между разными подразделениями. Финальным экзаменом станет общее слаживание всего полка «Башкортостан». И только после этого именное воинское формирование, готовое к выполнению любых задач, отправится в зону спецоперации.

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