Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» проходят интенсивные тренировки на полигоне

В подразделениях добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» проходят интенсивные тренировки на полигоне. Причем занятия идут не только днем, но и ночью. Стрельбы, бой в темноте, стратегия сражения в лесу и городском массиве, управление беспилотниками, тактическая медицина – все это оттачивается под руководством опытных инструкторов. Кроме того, на неделе первые стрельбы боевыми снарядами прошли в артдивизионе им. Мугина Нагаева, после которых прошел обряд посвящения.
Условия максимально приближены к боевым. Патроны и снаряды настоящие. А вот здания нет. Это макеты для отработки тактики ведения городского боя. Дома имеют секретные ходы, а улицы – траншеи. Идет работа в составе отделения и боевых троек. Инструкторы высоко оценивают настрой военнослужащих полка из республики
Боевыми снарядами стреляли по целям и бойцы артиллерийского дивизиона им. Мугина Нагаева. Все вычисления и наведение орудия нужно делать за секунды. К слову, для артиллеристов это первые боевые стрельбы. А значит после – особый ритуал посвящения. Каждому новоиспеченному артиллеристу дают понюхать порох из гильзы и мажут лицо сажей. Только после этого боец с уверенностью может сказать: «Мама, я артиллерист!». Кроме того, несколько наших земляков получили свои первые воинские звания.
Занятия проходят не только в поле, но и за партами. В расписании дня бойцов есть уроки по топографии и ориентированию. Тактическая подготовка занимает 10 часов на военном полигоне днем и еще два часа ночью.
Указания получают гранатометчики и стрелки отделения. По команде бойцы выдвигаются на рубежи. Необходимо максимально быстро осуществить боевое развертывание. Корректировки дает один из командиров роты с позывным «Сибирь».
Трассирующие пули позволяют оттачивать меткость в условиях плохой видимости, чтобы в будущем и без них можно было бить точно в цель. В помощь также тепловизоры и приборы ночного видения.
Бойцы с РПГ работают хоть уже по списанным, но самым настоящим танкам. Тренируют не только меткость, но и характер. В среднем каждый боец в зависимости от поставленных задач настреливает от 500 до 800 патронов в сутки. В оснащении помогает республика.
В лесу обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. Задача – окружить и взять окопы врага. Среди «зеленки» враг может легко замаскироваться, а на подходе есть мины и растяжки. Команды на поле должны быть короткими, как выстрел. При атаке все нужно делать быстро, это залог успеха. К слову, у бойцов из национальных республик есть одно важное преимущество.
Бои проходят не только на длинной дистанции. Все может дойти и до схватки, как говорится, нос к носу. Специалисты, которых пригласили на слаживание, показывают приемы рукопашного боя и обращения с ножом. Кроме того, есть техника, чтобы уйти от противника, который вплотную направил автомат и пытается взять в плен.
Первая полоса сходит с конвейера. В батальоне им. Тагира Кусимова начали выпускать свою газету. Выходить она будет регулярно несколько раз в месяц. Небольшая типография состоит из самой простой оргтехники. Как отмечает командование, это хорошо будет мотивировать бойцов. К слову, этот номер – самый первый. Его венчает статья о Герое Советского Союза Тагире Кусимове.
На этом участке свои действия отрабатывают военнослужащие медроты им. Ахмета Давлетова. Вначале нужно с помощью троса оттащить раненого с линии огня за укрытие и оказать ему первоначальную медпомощь. По легенде, боец без сознания, осмотреть нужно все тело, ведь ран может быть несколько. Затем раненых грузят в транспорт для эвакуации в мобильный госпиталь.
К слову, испытания для медиков усложняют. Например, намеренно неправильно накладывают жгуты и повязки. Задача – заметить эти ошибки и все исправить. И все же военнослужащим медроты приходится оказывать помощь бойцам по-настоящему. Правда, речь о небольших травмах, полученных на полигоне.
В республике заработал Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского. Здесь инструкторы обучают будущих бойцов для мотострелкового полка «Башкортостан». Главный навык при отборе кандидатов – умение ориентироваться на местности. Допускают, но не всех.
Свои же сбивают летающие, якобы неопознанные аппараты. Это один из практических уроков обучения. Бойцы отслеживают и ликвидируют беспилотники противодронным ружьём. Кроме работы с техникой, ориентирование на местности – по старинке.
Впереди у добровольцев еще много занятий. Главное – отработать взаимодействие между разными подразделениями. Финальным экзаменом станет общее слаживание всего полка «Башкортостан». И только после этого именное воинское формирование, готовое к выполнению любых задач, отправится в зону спецоперации.