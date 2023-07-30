В Башкирии борются с участившимися случаями финансового мошенничества

Учащаются случаи финансового мошенничества. Растёт не только количество обманутых, но и суммы, которые жертвы отдают аферистам. Люди перечисляют от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Часть таких переводов удаётся предотвратить – как правило, благодаря вмешательству третьих лиц. Это могут быть родственники, друзья, а также сотрудники банков или полиции.

Несколько уточняющих вопросов о цели кредита или перевода денег на другой счёт не стоит воспринимать как нарушение личных границ. Сотрудникам банка нужно удостовериться в правомерности финансовой операции. Так менеджерам удаётся предотвратить преступление и помочь сохранить деньги клиенту.

В этой борьбе нет форы даже у сотрудников правоохранительных органов. Так, на неделе в одном из торговых центров Уфы полицейские патрулировали территорию. Заметили мужчину, который стоял у банкомата и выполнял действия, которые ему диктовали по телефону. Мужчина не хотел идти на контакт с сотрудниками МВД. Таких людей приходится уговаривать не отдавать собственные же средства злоумышленнику. Причём не всегда это пожилые люди – лишают денег и молодёжь. Жертвы мошенников, как правило, идут к банкомату или обращаются в отделения уже с затуманенным разумом.

Сотрудники банка, которые предотвращают финансовые мошенничества, – это люди, которые способны не только распознать потенциальное преступление, но и понять жертву. Вопреки увеличению показателей по выдаче кредитов.

Людей, для которых деньги главное только по роду деятельности, поблагодарил лично министр МВД республики. Александр Прядко вручил награды сотрудникам банка.

Сотрудники банков или полиции никогда не звонят сами, чтобы якобы предупредить кражу денег. Не дают инструкций, что делать со своим счётом, не просят назвать никакие цифры. Если с вас требуют реквизиты, запугивают потерей средств – на том конце провода мошенники. Чтобы не стать жертвой аферистов, лучше прийти лично в банк или позвонить по номеру, который указан на официальных сайтах, будь то ВТБ, Сбер или Альфа.