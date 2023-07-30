В Уфе завершаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Уфа остается в центре спортивных событий. В столице республики подходят к завершению Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Всю неделю более полутора тысяч спортсменов из 30 стран мира выявляли сильнейших в 21 виде спорта. Среди них 36 атлетов из Башкортостана, которые уже принесли медали в копилку нашей сборной.

«Мы вместе. Спорт» – это уже не просто соревнования, а спортивное движение, в которое вовлечены тысячи атлетов из регионов России и зарубежных стран. Теперь его часть – Летние сурдлимпийские игры в Уфе, которые проводятся в год 100-летия Министерства спорта как России, так и Башкортостана.

Убеждён, что участники соревнований продемонстрируют своё мастерство, характер и волю, а их успехи и достижения послужат вдохновляющим примером для других, помогут людям разных возрастов поверить в себя, в свои силы и возможности. И конечно, особые слова признательности – тренерам и наставникам атлетов, которые щедро делятся с воспитанниками профессиональным и жизненным опытом, учат их бороться и побеждать. Олег Матыцин, министр спорта России

Мы долго ждали этого яркого спортивного события. Сегодня открыли в Уфе Летние игры сурдлимпийцев – спортсменов с нарушением слуха – «Мы вместе. Спорт». Эти спортсмены – очень мужественные люди, которые достигают очень ярких успехов. К нам в Башкортостан приехали команды из тридцати государств. В составе сборной России – 13 спортсменов из Башкортостана. Гордимся и болеем за наших! Всего соревнования пройдут по 21 дисциплине, проводим их на 16 спортивных объектах. Уфа на десять дней стала столицей сурдлимпийского спорта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Денис Хакимов был фаворитом Летних игр сурдлимпийцев в толкании ядра. Но после четырех попыток спортсмен из Башкортостана уступал своему главному конкуренту Андрею Бянкину. Только тогда Денису удалось настроиться и на глазах у семьи и друзей показать весь свой потенциал. Лучший результат он продемонстрировал в заключительной, шестой попытке. Хакимову удалось толкнуть ядро на 16 метров 45 сантиметров.

Продолжаются соревнования и по бадминтону. Там выступает Карина Хакимова, между прочим, родная сестра Дениса Хакимова. В первый день летних игр в одиночном разряде Карина «разгромила» свою соперницу 21:6 и 21:0.

Все классно. Я очень счастлива, что соревнования проводятся именно здесь, где мой родной зал. Я тут тренировалась всегда. Карина Хакимова, участница Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по бадминтону

Три золотые медали и одну серебряную награду выиграли башкирские самбисты на Летних играх сурдлимпийцев.

В этом виде спорта за медали борются сборные России, Беларуси, Таджикистана и Киргизии. От республики в самбо выступают 10 спортсменов, четверо из которых дошли до финала. Урал Садыков уступил действующему чемпиону страны Алексею Савину и стал вторым. Айлак Бойгал, Лиана Тимашева и Арсен Джанарсланов не оставили шансов соперникам.

Летние игры сурдлимпийцев в Уфе проходят под знаком дружбы. Наша столица стала центром притяжения слабослышащих спортсменов со всего мира. Вот так за свою сборную по футболу болеют вьетнамцы. Поддержка, естественно, помогла команде победить сборную Камбоджи.

На играх в Уфе произошло много интересных и трогательных историй. Одной из них помог свершиться телеканал БСТ. В прошлое воскресенье мы снимали прилёт белорусской делегации в нашу столицу и записали интервью с её руководителем Анатолием Никитиным. Как оказалось, оно помогло ему найти родных.

Это уникальная возможность встретиться с моими братьями и сестрами, с которыми мы не виделись более 55 лет. Когда вы показали это по телевизору и мою фамилию объявили, они приехали сюда специально, чтобы встретиться со мной. Анатолий Никитин, председатель белорусской спортивной федерации глухих