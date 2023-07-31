Жителям Демского района Уфы вручили пожарные извещатели

С недавнего времени в список получателей добавили еще две категории людей, которым устройства вручают бесплатно. Это граждане пенсионного возраста, проживающие в собственном доме, а также семьи, зарегистрированные в садовых товариществах и постоянно проживающие в них.
Извещатели рекомендуют устанавливать, в первую очередь, на кухнях. Желательно, чтобы аппарат был в каждом доме. Эти рекомендации пожарные инспекторы давали каждому.
Жители садового товарищества о раздаче извещателей были оповещены заранее. Поэтому образовалась очередь за приборами. К слову, в этом году в республике вручили более 20 тысяч подобных устройств. Всего же за время действия региональной программы они спасли жизни более чем тысяче человек.