Башкирская лошадь вызвала интерес у представителей ОАЭ

В выходные зарубежные гости приняли участие в фестивале «Терра Башкирия» на уфимском ипподроме «Акбузат». Арабам показали скачки башкирских лошадей, а также познакомили с национальной культурой.

Делегация Ассоциации общества арабских скакунов эмиратов была приглашена в Уфу на фестиваль «Башкирская лошадь». Однако из-за того, что генеральный директор зарубежной ассоциации не сможет посетить Башкирию в августе, было принято решение приехать на две недели раньше. Гостей интересовало то, как в республике ведется работа в части генетики и эмбриологии, а также условия тренировок породистых лошадей.