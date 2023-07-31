В Башкирии пройдет ежегодный фестиваль «Заповедный мёд»

В национальном парке «Башкирия» 12 августа запланировано проведение традиционного ежегодного фестиваля «Заповедный мёд» 12 августа. В этом году мероприятие пройдет на берегу Нугушского водохранилища в окрестностях кемпинга «45 квартал». Участники фестиваля, включая пчеловодов, ремесленников и рукодельниц, представят свою продукцию на ярмарке.

В программе фестиваля: дегустация разнообразных видов мёда, ярмарка мастеров рукоделия, а также торговые ряды с экологически чистыми продуктами, произведенными пчеловодами и фермерами. На фестивале также пройдут выступления артистов и мастер-классы.

Кроме того, посетители впервые смогут попробовать свои силы под руководством опытного кузнеца, и выковать свое уникальное изделие. Посетители также смогут попробовать и приобрести мёд различных сортов, а затем проголосовать за своего любимого пчеловода.

Особо интересное зрелище представят бортники, которые продемонстрируют процесс изготовления колоды – особого улья, который подвешивают на дереве и заселяют пчелами для получения бортевого мёда.