Николай Валуев высоко оценил потенциал музейного комплекса «Шульган-Таш» для туризма

После посещения местности Мурат-Тугай в Бурзянском районе депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу, Николай Валуев отметил, что поток туристов в музейный комплекс «Шульган-Таш» с каждым годом должен только увеличиваться.

В ходе своего визита сам Николай и его семья осмотрели пещеры Шульган-Таш и экспозицию музея, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению краски из охры. Валуевы были впечатлены башкирской природой и современными интерактивными возможностями музея.

По словам чемпиона, сам музей просто великолепен. Здесь представлена интересная информация для взрослых и детей, а также имеется интерактивный контент. Музей расположен в местности, привлекающей множество туристов. Здесь можно наслаждаться природой заповедника, а также получить удивительную экскурсию в прошлое, когда первобытный человек использовал самые первые орудия труда.

Депутат уверен, что, если появятся новые данные раскопок или исследований ученых, их следует обязательно представить в музее. То, что они видели и услышали впечатляет и дает полное представление о местности и истории человечества, - поделился гость и добавил, что количество посетителей музея должно ежегодно расти.