В Бакалинском районе Башкирии прошел семинар «День поля»

В этом году аграрии намерены собрать около 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых. Еще порядка 600 тысяч тонн дадут масличные и более 1,5 млн тонн – сахарная свёкла. Участники семинара обсудили не только текущую уборочную кампанию, но и стратегию и планы на следующие годы: подбор сортов и семян, удобрений, использование передовых практик в растиниеводстве. К слову, интерес к сельхозпродукции за рубежом растет.