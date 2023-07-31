В Бакалинском районе Башкирии прошел семинар «День поля»

Цены на зерно начали расти. Об этом на зональном семинаре «День поля» в Бакалинском районе заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Участниками семинара стали главы администраций, специалисты аграрного сектора, руководители хозяйств западных районов республики.
В этом году аграрии намерены собрать около 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых. Еще порядка 600 тысяч тонн дадут масличные и более 1,5 млн тонн – сахарная свёкла. Участники семинара обсудили не только текущую уборочную кампанию, но и стратегию и планы на следующие годы: подбор сортов и семян, удобрений, использование передовых практик в растиниеводстве. К слову, интерес к сельхозпродукции за рубежом растет.
Также участники семинара осмотрели селекционно-семеноводческие посевы и опытные поля зерновых культур. На отдельной площадке была выставлена сельхозтехника. Как отметили в региональном Минсельхозе, сейчас всё больше закупается продукция азиатских производителей. Она уже помогает аграриям республики собирать урожай.