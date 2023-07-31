В Аургазинском районе Башкирии открылась новая мечеть

Каждый из них внес свою лепту: кто-то деньгами, а кто-то работал на площадке. Основной вклад сделали Альфира и Габдулла Санчаевы. Эту мечту они вынашивали более десяти лет. Благое дело они посвятили своим безвременно умершим детям – дочери Розалии и сыну Динару. Габдулла Санчаев намерен пройти обучение и стать муллой.

Когда-то в населенном пункте была не одна, а даже две мечети, но в прошлом веке они были ликвидированы. Сегодня в селе вновь прозвучал призыв на молитву-азан. Там собрались не только жители Кальчирбурана, приехали уроженцы села со всей республики. Проект «Атайсал» позволил претворить в жизнь многие идеи не только в этой деревне.