В выходные жители Башкирии продолжали пренебрегать правилами поведения на воде

В Башкирии в минувшие выходные произошло десять несчастных случаев в необорудованных для купания местах. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Башкирии Петр Ильин.
Также он отметил, что с начала года госинспекторы по маломерным судам МЧС России зарегистрировали пять аварий с катерами и лодками. Петр Ильин напомнил, что купаться следует только на специально оборудованных пляжах, список которых доступен на сайте МЧС по Башкирии. Кроме того, информацию о пляжах в республике можно найти на интерактивной карте, опубликованной на сайте Госкомитета по чрезвычайным ситуациям РБ.
Жителям республики также напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде: не употреблять алкоголь во время отдыха на воде, постоянно следить за детьми и находиться рядом с ними, особенно если они находятся в воде, ограничивать время плавания до 10-15 минут, не заплывать за пределы безопасной зоны, а после длительного пребывания на солнце не рекомендуется нырять с головой.