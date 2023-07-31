В выходные жители Башкирии продолжали пренебрегать правилами поведения на воде

В Башкирии в минувшие выходные произошло десять несчастных случаев в необорудованных для купания местах. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Башкирии Петр Ильин.

Также он отметил, что с начала года госинспекторы по маломерным судам МЧС России зарегистрировали пять аварий с катерами и лодками. Петр Ильин напомнил, что купаться следует только на специально оборудованных пляжах, список которых доступен на сайте МЧС по Башкирии. Кроме того, информацию о пляжах в республике можно найти на интерактивной карте, опубликованной на сайте Госкомитета по чрезвычайным ситуациям РБ.