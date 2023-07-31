В Уфе женщину и парня спасли из плена водорослей

Сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на пост и услышали крики и свист с необорудованного берегового участка. В итоге они обнаружили в воде женщину, которая запуталась в траве и не могла свободно двигаться. На катере ее эвакуировали на берег.

Примерно в 16 часов в том же районе еще один молодой человек находился в воде и не мог двигаться. Спасатели отправились на катере на помощь: молодой уфимец 1994 года рождения также запутался в траве и не мог выбраться самостоятельно. Как и в первом случае, спасатели успешно доставили парня на берег.