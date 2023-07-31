Стало известно о состоянии ребенка, выпавшего сегодня из окна в Уфе

Шестилетний ребенок, который сегодня выпал из окна третьего этажа на улице Степана Злобина, 5/1, сейчас находится в критическом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.

При поступлении малыша в стационар сотрудники медицинской службы немедленно провели комплексное обследование для определения степени повреждений: были выполнены УЗИ органов брюшной полости, КТ головного мозга и КТ брюшной полости. Получены консультации специалистов, включая травматолога, хирурга и нейрохирурга.

После оказания первой неотложной помощи ребенка госпитализировали в реанимационное отделение, где его состояние сейчас оценивается как тяжелое, но стабильное, подчеркнули в пресс-службе ведомства.