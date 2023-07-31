Более 50 законопроектов рассмотрят депутаты Госсобрания Башкирии этой осенью

Госсобрание Башкирии утвердило примерную программу работы на осеннюю сессию, в которой содержится более 50 законопроектов. Об этом информирует сообщает пресс-служба парламента республики.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, около 10 законопроектов уже прошли первое чтение, и их рассмотрение будет продолжено в течение осени. Среди них есть проекты, касающиеся внесения изменений в Конституцию РБ, изменений структуры и полномочий органов государственной власти. Кроме того, запланировано окончательное рассмотрение проектов о сводных расчетах загрязнения атмосферного воздуха, правилах отдыха на особо охраняемых природных территориях, а также о региональном государственном контроле за оборотом сидра, пуаре и медовухи.

Большинство из проектов законов будут рассмотрены впервые, уточнил Константин Толкачев. Они затронут деятельность социально ориентированных НКО, обеспечение транспортного обслуживания населения, развитие научной и научно-технической сфер, а также регулирование недропользования и другие. Работа над этими законопроектами уже началась. Кроме того, в ближайшее время будет разработан и принят закон о бюджете на следующие 3 года.