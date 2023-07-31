Школьников Башкирии бесплатно обучат программированию

В Башкирии школьники 8-11 классов получили уникальную возможность развить свои навыки в сфере программирования благодаря проекту «Код будущего». Обучение современным языкам программирования проводится на бесплатной основе и доступно для участников с любым уровнем подготовки.

Инициатором проекта выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет, который намерен обеспечить качественное обучение на основе средств, выделенных в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Главной особенностью проекта является возможность проходить обучение онлайн. Это облегчает его доступность для школьников из разных регионов республики и позволяет им обучаться по своему удобному графику. Каждый уровень подготовки имеет свои вступительные испытания.

Продолжительность обучения варьирует от 4 до 9 месяцев в зависимости от выбранной программы. Каждый курс состоит из четырех модулей. По завершении каждого модуля участники получают дополнительные +2 балла к результатам ЕГЭ при поступлении в Национальный исследовательский Томский государственный университет.