В Башкирии узнать все о подготовке операторов БПЛА поможет чат-бот

В Башкирии разработан новый чат-бот для решения вопросов, связанных с обучением в центре тактической и специальной тактической подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, который назван в честь трагически погибшего военкора Владлена Татарского.

Этот цифровой помощник предоставит всю необходимую информацию будущим курсантам, касающуюся профессии оператора БПЛА. Он расскажет об условиях обучения, продолжительности курсов, их форме и стоимости, а также о снабжении и обеспечении в ходе тренировок.

Кроме того, виртуальный помощник расскажет потенциальным кандидатам об ограничениях по возрасту и здоровью. Также с помощью этого чат-бота пользователи смогут узнать о различных вариантах и адресах записи на обучение.