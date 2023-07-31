В Башкирии узнать все о подготовке операторов БПЛА поможет чат-бот

В Башкирии разработан новый чат-бот для решения вопросов, связанных с обучением в центре тактической и специальной тактической подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, который назван в честь трагически погибшего военкора Владлена Татарского.
Этот цифровой помощник предоставит всю необходимую информацию будущим курсантам, касающуюся профессии оператора БПЛА. Он расскажет об условиях обучения, продолжительности курсов, их форме и стоимости, а также о снабжении и обеспечении в ходе тренировок.
Кроме того, виртуальный помощник расскажет потенциальным кандидатам об ограничениях по возрасту и здоровью. Также с помощью этого чат-бота пользователи смогут узнать о различных вариантах и адресах записи на обучение.
Для доступа к чат-боту следует перейти по ссылке https://t.me/copterRBBot в мессенджере Telegram.