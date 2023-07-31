В Уфимском районе Башкирии задержан водитель с поддельными правами

Вчера вечером в деревне Лекаревка Уфимского района республики госавтоинспекторы проверили документы у молодого водителя, управляющего ВАЗ-2107. Об этом сообщил глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

По итогам проверки водительского удостоверения обнаружены признаки, указывающие на возможную подделку документа. После проверки водительских прав по информационной базе Госавтоинспекции установлено, что предъявленный документ был зарегистрирован на другое лицо.

По данному инциденту составлены три административных протокола. Первый – за управление транспортным средством без ремня безопасности, второй – за отсутствие полиса ОСАГО, и третий – за управление автомобилем лицом, не имеющим прав на вождение.

Мужчина доставлен в местный отдел полиции, а автомобиль отправлен на специализированную автостоянку.