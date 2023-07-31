В Башкирии новое предприятие удовлетворит растущий спрос на бытовую химию

По решению Министерства экономического развития России ООО «ОНИКС» стало новым резидентом территории опережающего развития «Кумертау». В рамках нового инвестиционного проекта компания планирует вложить около 13 млн рублей в создание современного предприятия по производству бытовой химии, сообщает пресс-служба Правительства республики.

На первом этапе реализации проекта инвестор намерен наладить выпуск трех наименований продукции: универсальное чистящее и моющее средство, универсальное чистящее и моющее средство с антибактериальным эффектом, а также катионный автошампунь для бесконтактной мойки. В долгосрочной перспективе компания также планирует освоить новую линейку продукции – детскую химию.

Реализация этого проекта запланирована на период с 2023 по 2028 годы, а в результате его запуска будут созданы 10 новых рабочих мест.

Компания ожидает выйти на проектную мощность к 2027 году, когда сможет выпускать 1500 единиц продукции ежегодно.