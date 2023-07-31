Жители Башкирии продолжают помогать бойцам СВО

Жители Белорецкого района отправили бойцам из Башкортостана лечебные травы, среди которых чистотел. Он полезен при кожных заболеваниях и способствует скорейшему заживлению ран. Кроме того, по спискам самих бойцов неравнодушные жители республики закупили лекарства и медикаменты, которые требуются на передовой. Все это отправили в составе гумконвоя на передовую.
32-й гуманитарный конвой для мобилизованных и добровольцев из Башкортостана отправился в зону СВО. Колонна состоит из десяти фур и грузовиков, а также автомобилей сопровождения. Это адресная помощь от Администрации Главы республики, Аургазинского, Балтачевского, Бижбулякского районов. Кроме того, свой вклад внесли Министерство лесного хозяйства, лесничества и некоммерческие организации.
Бойцам будут доставлены, в том числе девять автомобилей высоко проходимости УАЗ и «Нива», мотоциклы, пиломатериалы, квадрокоптеры, генераторы, инструменты, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.